Uputite li se u Toskanu – u privatnom aranžmanu ili preko turističke agencije – vjerojatno ćete posjetiti božanstvenu Firenzu kako biste uživali u njezinim umjetničkim remek-djelima i zapanjujućoj arhitekturi, fotografirati se ispred kosog tornja u Pisi, istražiti divnu Sienu i Luccu, a u San Gimignanu pojesti najbolji sladoled na svijetu.
Ta slikovita regija u središnjoj Italiji ima mnoge neistražene dragulje koje turisti često puta zaobilaze, a to je prava šteta. Manciano je jedno od takvih mjesta. Iz tog povijesnog gradića s oko sedam tisuća stanovnika, koji je smješten u srcu Maremme, puca prekrasan pogled na okolicu.
Štoviše, zbog svojeg nevjerojatnog pogleda koje se proteže od Srebrne obale do Monte Amiate, a kada je vrijeme lijepo - čak i do Korzike, nazivaju ga i špijunom Maremme. Manciano je nekoć bio prilično važan trgovački grad. Prvo što ćete primijetiti kada mu se približite je impozantna srednjevjekovna tvrđava Cassero iz 15. stoljeća u povijesnom središtu, koja je nekoć bila rezidencija utjecajne obitelji Aldobrandeschi.
Panorama Manciana (Foto: Shutterstock)
Divna lokalna kuhinja
Razgledajte i zidine sa starim stražarnicama i fontanu na Piazzi Garibaldi te posjetite crkvu San Leonardo, koja je posvećena istoimenom zaštitniku grada. U Mancianu vas očekuje i zanimljiv Muzej prapovijesti i prethistorije doline Fiora s multimedijalnim prikazima života - od paleolitika do brončanog doba.
Najveći broj turista koji ovamo dolazi posjećuje termalne izvore Saturnia Cascate del Mulino, koji oduševljavaju na prvi pogled, ali nisu bez svojih mana. Ovdje se najbolje okupati u proljeće ili jesen – i zbog gužvi, ali i zbog temperatura zraka i vode te manjka hlada.
U Mancianu svakako treba isprobati specijalitete lokalne kuhinje – sve od salate panzanella i variva ribolitta preko tripica na firentinski do raskošnih odrezaka i hrskavih keksića cantuccina.
Posjetite i vinariju Maremma Vigna Mia, koja je poznata po proizvodnji organskih vina, a posebice je znana po crvenim vinima od sorte sangiovese. Na kraju ljeta ovdje možete uživati i u Festivalu vinskih podruma ili Festa delle Cantine, kada se lokalno stanovništvo oprašta od tog godišnjeg doba uz lokalno vino i hranu.
