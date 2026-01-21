Galerija 0 0 0 0

Uputite li se u Toskanu – u privatnom aranžmanu ili preko turističke agencije – vjerojatno ćete posjetiti božanstvenu Firenzu kako biste uživali u njezinim umjetničkim remek-djelima i zapanjujućoj arhitekturi, fotografirati se ispred kosog tornja u Pisi, istražiti divnu Sienu i Luccu, a u San Gimignanu pojesti najbolji sladoled na svijetu .

Ta slikovita regija u središnjoj Italiji ima mnoge neistražene dragulje koje turisti često puta zaobilaze, a to je prava šteta. Manciano je jedno od takvih mjesta. Iz tog povijesnog gradića s oko sedam tisuća stanovnika, koji je smješten u srcu Maremme, puca prekrasan pogled na okolicu.

Štoviše, zbog svojeg nevjerojatnog pogleda koje se proteže od Srebrne obale do Monte Amiate, a kada je vrijeme lijepo - čak i do Korzike, nazivaju ga i špijunom Maremme. Manciano je nekoć bio prilično važan trgovački grad. Prvo što ćete primijetiti kada mu se približite je impozantna srednjevjekovna tvrđava Cassero iz 15. stoljeća u povijesnom središtu, koja je nekoć bila rezidencija utjecajne obitelji Aldobrandeschi.

Panorama Manciana (Foto: Shutterstock)

Divna lokalna kuhinja

Razgledajte i zidine sa starim stražarnicama i fontanu na Piazzi Garibaldi te posjetite crkvu San Leonardo, koja je posvećena istoimenom zaštitniku grada. U Mancianu vas očekuje i zanimljiv Muzej prapovijesti i prethistorije doline Fiora s multimedijalnim prikazima života - od paleolitika do brončanog doba.

Najveći broj turista koji ovamo dolazi posjećuje termalne izvore Saturnia Cascate del Mulino, koji oduševljavaju na prvi pogled, ali nisu bez svojih mana . Ovdje se najbolje okupati u proljeće ili jesen – i zbog gužvi, ali i zbog temperatura zraka i vode te manjka hlada.

U Mancianu svakako treba isprobati specijalitete lokalne kuhinje – sve od salate panzanella i variva ribolitta preko tripica na firentinski do raskošnih odrezaka i hrskavih keksića cantuccina.

Posjetite i vinariju Maremma Vigna Mia, koja je poznata po proizvodnji organskih vina, a posebice je znana po crvenim vinima od sorte sangiovese. Na kraju ljeta ovdje možete uživati i u Festivalu vinskih podruma ili Festa delle Cantine, kada se lokalno stanovništvo oprašta od tog godišnjeg doba uz lokalno vino i hranu.

