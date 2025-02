Ako tražite izlet koji kombinira prirodne ljepote, laganu planinarsku avanturu i spektakularne poglede, onda je hajk na Dobratsch (Dobrač) u Austriji dobar odabir.

Smješten iznad Villacha, ovaj planinski div visok 2166 metara pruža jedno od najljepših iskustava u Koruškoj, bez obzira na godišnje doba. S dobro označenim stazama, raznolikim pejzažima i očaravajućim vidicima, Dobratsch je savršena destinacija za ljubitelje prirode, fotografije i aktivnog odmora.

Kako doći?

Dobratsch se nalazi u blizini Villacha, a do polazišta za hajk najlakše je doći automobilom. Cesta Villacher Alpenstraße vodi do parkirališta Rosstratte na otprilike 1700 metara nadmorske visine. Ova panoramska cesta već sama po sebi vrijedi izleta jer nudi spektakularne poglede na alpske vrhove i doline. Ako putujete javnim prijevozom, možete doći do Villacha vlakom, a zatim se organiziranim autobusima ili taksijem prebaciti do početne točke planinarenja.

Staza do vrha

Od Rosstratte do vrha Dobratscha vodi lagana do srednje zahtjevna staza, idealna i za rekreativne planinare. Hod traje otprilike 1,5 do 2 sata, ovisno o tempu i broju pauza za fotografiranje - a vjerujte nam, moglo bi ih biti puno!

Staza prolazi kroz otvorene prostore s kojih se pružaju veličanstveni vidici prema Karavankama, gorostasnim Julijskim Alpama i Grossglockneru, najvišem vrhu Austrije.

Jednom kada stignete na vrh, dočekat će vas nevjerojatan panaromski pogled na planinske masive Koruške, Slovenije i Italije, a tu se nalazi i nekoliko zanimljivosti koje vrijedi istražiti. Prva je crkvica Marija na Dobratschu, najviša crkva u Austriji, koja datira još iz 17. stoljeća. Ova skromna, ali impresivna građevina idealno se uklapa u planinski krajolik i pruža poseban doživljaj svim posjetiteljima.

Na vrhu se nalazi i Gamsblick platforma, savršena za promatranje divljih životinja, posebno kozoroga, koji su česti stanovnici ovog područja.

Hajk u svim godišnjim dobima

Jedna od ljepota Dobratscha je to što se može posjetiti tijekom cijele godine. Ljeti je savršena destinacija za bijeg od vrućina, a zimi se pretvara u bajkoviti snježni raj.

Zimski uspon nije pretežak, ali svakako preporučamo čvrste i stabilne gojzerice. U tom predjelu gotovo uvijek ima vjetra, a pri našem hajku ušli smo u jedan snježni oblak koji nam je pružio gotovo filmske scene kovitlajućeg snijega i snažnog vjetra koje su već nakon manje od pola sata nestale i pretvorile su pitome „Heidi prizore“ s kristalno čistim zrakom i suncem koje je grijalo tek pokoji stupanj Celzijus. Na putu do vrha teško je odoljeti fotografiranju lijepih prizora (Foto: Tihana Korać)

Jesen pak donosi zlatne boje i mirniju atmosferu, dok je proljeće idealno za one koji žele vidjeti alpske livade pune cvijeća i uživati u svježem planinskom zraku. Na Dobratchu raste više od 800 vrsta najrazličitijih alpskih biljaka koje rastu na njegovom području.

Ova raznolikost rezultat je jedinstvenog položaja Koruške na sjecištu nekoliko florističkih zona, što omogućuje suživot arktičko-alpskih, srednjoeuropskih, submediteranskih i subpanonskih vrsta. Biljke su raspoređene u različitim staništima unutar parka, prilagođene specifičnim uvjetima tla, nadmorskoj visini i klimi. Dobratsch (Foto: Shutterstock)

Alpski runolist, encijan i sibirska perunika, oštrolisna kadulja tek su neka od njih koja stvaraju mirisni i šarolik cvjetni tepih.

Gdje stati na odmor i okrjepu?

Ako poželite pojesti nešto fino nakon uspona, na raspolaganju je planinarski dom Gipfelhaus (Ludwig-Walter-Haus) na 2143 metara nadmorske visine koji ima i smještajne kapacitete te restoran Rosstrattenstüberl na parkiralištu ispod visoravni. Oba mjesta nude klasična austrijska „planinska“ jela poput domaće juhe, štrudli i nezaobilaznih špecli sa sirom koji su mnogima omiljen obrok nakon planinarenja.

Ako ste ljubitelj piknika i planinarite u proljeće ili ljeto, ponesite svoj ručak i uživajte u mirnom kutku s pogledom koji će te ostaviti bez daha.

Zaključak

Hike na Dobratsch je iskustvo koje spaja prirodu, povijest i spektakularne vidike, a istovremeno nudi rutu dostupnu većini rekreativnih planinara. Bilo da tražite laganu šetnju, planinarsku avanturu ili samo mjesto za opuštanje s pogledom, Dobratsch vas neće razočarati.

Park prirode Dobrač (Dobratsch) - 2 (Foto: Michael Stabentheiner)