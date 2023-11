Kraljevina Saudijska Arabija širom je otvorila svoja vrata za turiste tek u rujnu 2019. godine nakon dugogodišnje politike izdavanja viza isključivo za poslovne svrhe ili vjerska hodočašća u Meku.

Zbog pandemije koronavirusa moglo bi se reći kako nisu odabrali najbolji trenutak, ali ipak to je bio veliki korak otvaranja prema turizmu koji je nagovijestio ambiciozni projekt pod nazivom "Vision 2030", čiji je cilj modernizirati i diversificirati ekonomiju zemlje te omogućiti razvoj turizma kao novu gospodarsku granu.

Saudijska Arabija želi se predstaviti svijetu u novom svjetlu i pozvati putnike da istraže njezinu bogatu kulturu i prirodne ljepote. U ovom članku donosimo vam vodič za početnike za Saudijsku Arabiju koji će vam pomoći u organizaciji putovanja, ako odlučite posjetiti ovu fascinantnu zemlju.

Država obiluje raznolikim destinacijama koje će zadovoljiti različite interese putnika, a u nastavku možete istražiti neke od najpopularnijih. Imajte na umu da je Saudijska Arabija država s preko dva milijuna kilometara kvadratnih površine, te je čak 38 puta veća od Hrvatske.

Grad moderne arhitekture i muzeja

Rijad, glavni grad Kraljevine Saudijske Arabije, predstavlja dinamičan spoj tradicije i suvremene arhitekture. Posjetitelji će biti oduševljeni raznovrsnim atrakcijama koje ovaj grad nudi. Jedna od najprepoznatljivijih značajki Rijada je suvremena arhitektura, s neboderima i luksuznim stambenim kompleksima koji su postali simboli prosperiteta i razvoja.

Za smještaj u Rijadu možete odabrati između različitih opcija, ovisno o vašem budžetu i željama. Ako želite iskusiti luksuz, "Ritz-Carlton Riyadh" nudi vrhunski smještaj i izvanrednu uslugu. Ako preferirate povoljnije opcije, "Holiday Inn Riyadh" i "Ibis Riyadh Olaya Street" pružaju udoban smještaj uz pristupačnije cijene.

Lučki grad vrijedan posjete

Džeda, lučki grad na obali Crvenog mora, privlači posjetitelje svojim bogatim povijesnim nasljeđem. Staro dio, poznato kao Al-Balad, predstavlja srce grada i nudi šarmantan pogled na prošle epohe.

Uske uličice, tradicionalne drvene kuće i trgovine čine ovu četvrt jedinstvenom destinacijom. Za smještaj u Džedi, možete razmotriti različite opcije. "Rosewood Jeddah" nudi luksuzno iskustvo smještaja i izvanredne pogodnosti. Ako tražite pristupačnije opcije, "Makarem Annakheel Village" pruža udoban smještaj u neposrednoj blizini povijesne četvrti Al-Balad.

Jedno od najvažnijih svetih mjesta za muslimane

Medina, uz Meku, predstavlja najvažnije sveto mjesto za muslimane u Saudijskoj Arabiji i privlači vjernike iz cijelog svijeta. Ovaj grad nudi duboku duhovnu i kulturnu vrijednost, s brojnim povijesnim i svetim mjestima. Tijekom posjeta Medini, možete odsjesti u uglednim hotelima kao što su "Dar Al Taqwa Hotel" ili "The Oberoi, Medina". Ovi hoteli nude vrhunski smještaj, ugodnu atmosferu i lako pristupaju svetim mjestima koja čine srce grada.

Hodočasnička destinacija

Meka je najsvetije mjesto za muslimane i destinacija hodočašća za milijune vjernika svake godine. U Meki ćete pronaći brojne hotele koji su smješteni u neposrednoj blizini Velike džamije, gdje se obavlja najvažniji dio hodočašća, "Tawaf". Hoteli poput "Abraj Kudai" i "Hilton Suites Makkah" nude vrhunski smještaj i blizinu svetih mjesta. Meka je posebno bogata izborom smještaja jer privlači veliki broj hodočasnika iz cijelog svijeta.

Plaže i promenada na istočnoj obali

Al Khobar, smješten na istočnoj obali Saudijske Arabije, nudi prekrasne plaže i promenadu koja je privukla pažnju putnika. Ovo je odlična destinacija za one koji žele opuštajući odmor uz more. Za smještaj u Al Khobaru, možete razmotriti hotele kao što su "Kempinski Al Othman Hotel Al Khobar" koji pruža luksuzne sadržaje i prekrasan pogled na more. "Mövenpick Beach Resort Al Khobar" nudi pristupačniji smještaj s predivnim pogledom na Crveno more.

S obzirom na raznolikost i bogatstvo atrakcija u ovim gradovima, Saudijska Arabija nudi iskustvo za svakog putnika, bez obzira na budžet kojeg imate na raspolaganju.

Najpoznatije atrakcije Saudijske Arabije

Velika džamija u Meki predstavlja nezamjenjiv vrhunac hodočašća za muslimane te je iznimno impresivna građevina, koja označava duhovno središte muslimanskog svijeta.

Ljepote pustinje možete istraživati na svakom kutku ove zemlje, a posebno se ističe pustinja Rub' al Khali. Trebate posjetiti i arheološki lokalitet na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine - Madain Saleh, koji pruža uvid u bogatu povijest regije. Planina Abha, sa spektakularnim planinskim pejzažima i prirodnim rezervatima, idealna je destinacija za ljubitelje prirode. Najstariji grad Diriyah, smješten blizu Rijada, predstavlja kulturno i povijesno značajno odredište, s utvrdom koja oduzima dah.

S obzirom da je Saudijska Arabija najavila veliko otvaranje prema svijetu i ogromna ulaganja u zemlju, za vrijema vašeg posjeta možda se dovrši izgradnja i Trojene - megaskijališta usred pustinje ili The Linea - futurističkog megagrada širokog 200 metara i dugačakog 170 kilometara.

Kako povoljno do Saudijske Arabije?

Poželite li i vi posjetiti Saudijsku Arabiju, najpovoljnije ćete stići kompanijom Wizz Air koja nudi povoljne letove iz Budimpešte po cijenama već od 30-ak eura za povratnu kartu. Letove možete istražiti ovdje . Imajte na umu da vam je za ulaz u Saudijsku Arabiju potrebna putovnica i viza, koja se lako može dobiti online . Cijena vize iznosi otprilike 140 eura, ali cijene se mogu mijenjati, pa je preporučljivo provjeriti aktualne uvjete prije planiranja putovanja. Viza za Saudijsku Arabiju vrijedi godinu dana, s uključenim zdravstvenim osiguranjem.

Sigurnost prije svega

Saudijska Arabija čini značajan napor u osiguravanju sigurnosti svojih posjetitelja. Tijekom posjete, važno je poštivati lokalne zakone i običaje, uključujući stroge pravilnike vezane uz oblačenje i ponašanje u javnosti. Pratite vijesti i informacije o situaciji u zemlji i okruženju prije putovanja kako biste se osjećali sigurno i ugodno tijekom boravka u Saudijskoj Arabiji.

Posjet Saudijskoj Arabiji može biti izuzetno uzbudljivo iskustvo, jer ćete imati priliku otkriti bogatu povijest, kulturu i prirodne ljepote ove zemlje koja se brzo mijenja. S pravim planiranjem i poštovanjem lokalnih običaja, vaše putovanje će biti nezaboravno iskustvo koje će vas obogatiti s jedinstvenim dojmovima i uspomenama.