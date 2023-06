U glavnom gradu Saudijske Arabije gradi se divovski Centar za znanstvena otkrića i inovacije po imenu Ilmi ili u prijevodu s arapskog „moje znanje“. Glavni cilj ovoga centra je potaknuti mlade ljude na istraživanje, stvaranje i rješavanje izazova na praktičan način.



On bi trebao pomoći mladima da nauče o temeljnim sastojcima naših života – energiji, materiji i podacima, ali i principima i procesima koji ih objašnjavaju i povezuju, i to kroz tri tematske izložbe po imenu: naš svijet, mi i naši izumi.



Ilmi će se usredotočiti na teme koje uključuju svemir, ekosustav i umjetnu inteligenciju. Bit će to prostor koji će obuhvaćati različita događanja, predavanje, razgovore i programe na zadanu temu, ali i nuditi interaktivne platforme za učenje.



Centar će biti smješten unutar monumentalne kugle koja će s prostirati na 27.000 četvornih metara površine u dijelu Rijada koji se naziva neprofitnim gradom saudijskoj krunskog princa Mohammeda bin Salmana. Vjeruje se kako će isti postati prepoznatljivi simbol cijelog kraljevstva.



Plan je integrirati centar s njegovim prirodnim okruženjem koristeći lokalno dostupne materijale. Prikaz planiranog centra Ilmi koji bi trebao biti otvoren do 2025. godine pogledajte u našoj fotogaleriji na početku teksta.

Kozmodrom Bajkonur: Nekoć najvažnija sovjetska svemirska baza, danas meka za strpljive (avan) turiste +1