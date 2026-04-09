Kada pomislite na Azurnu obalu, prve asocijacije su vjerojatno glamur Cannesa ili blještavilo Monaka. No, samo nekoliko kilometara od talijanske granice smjestio se Menton, grad u kojem Francuska susreće Italiju u najljepšem mogućem obliku.

Menton je grad pastelnih fasada, nepreglednih vrtova i nevjerojatnog mirisa citrusa koji vas prati na svakom koraku. Za razliku od svojih razvikanih susjeda, ovdje nema nervoze ni pretjeranog kiča, sve djeluje nekako stvarnije, toplije i bliže čovjeku. Upravo zbog toga Menton je jedno od onih mjesta koje ne osvaja na prvu dramatičnim wow efektom, nego polako, gotovo neprimjetno, dok ne shvatite da ste se potpuno opustili.

Putovanje u Menton kao dio doživljaja

Ako dolazite automobilom, put do Mentona nije samo logistika nego i uvod u cijelo iskustvo. Ruta preko sjeverne Italije vodi vas uz Ligursku obalu, gdje se cesta gotovo lijepi za more, a tuneli i mostovi izmjenjuju ritam vožnje. Nešto poput Jadranske magistrale, ali uz puno više zelenila. Zadnji dio puta, između Genove i francuske granice, jedan je od onih koji se pamte.

Kad sam prvi put dolazio u Menton, nisam imao neka velika očekivanja, više sam ga doživljavao kao usputnu stanicu prema Monaku. No već pri ulasku u grad i prvom pogledu na šarene kuće koje se spuštaju prema moru, bio sam iskreno oduševljen i moram priznati da me grad očarao daleko više od mog stvarnog cilja - Monaka. To nije onaj sterilni luksuz kakav očekujete na Azurnoj obali, nego nešto puno autentičnije.

Ako dolazite avionom, najjednostavnije je sletjeti u Nice Côte d'Azur Airport, a zatim sjesti na lokalni vlak koji vozi uz samu obalu. To je također iskustvo samo za sebe jer more vam je praktički na dohvat ruke, a svaki zavoj otkriva novu priliku za odlične fotke.

Spori ritam grada

Stari grad Mentona izgleda kao da je netko pažljivo birao svaku nijansu fasade (a vjerojatno jesu). Topli tonovi žute, narančaste i crvene stvaraju kontrast s tirkiznim morem, a uske kamene ulice vode vas prema vrhu gdje se uzdiže bazilika Basilique Saint-Michel Archange.

Ono što mi se posebno svidjelo je činjenica da ovdje nema potrebe za pretjeranim planiranjem. Najbolje što možete napraviti je jednostavno krenuti uzbrdo, izgubiti se među ulicama i povremeno stati na vidikovcu. Menton nije grad koji se odrađuje po planu, nego grad koji se doživljava. Ako dolazite ujutro, pokušajte uhvatiti trenutak kada se grad tek budi, tada je svjetlo najmekše, a ulice još prazne. Kasnije tijekom dana, pogotovo ljeti, može postati življe, ali nikad ne prelazi u kaos kakav ćete doživjeti u Nici ili Monacu.

Kad govorimo o hrani, Menton će vas oduševiti svojom ponudom restorana. To je jedno od odličnih mjesta na Azurnoj obali gdje možete pojesti normalan obrok po zaista pristupačnim cijenama. Blizina Italije ovdje igra veliku ulogu pa je gastronomija opuštenija, jednostavnija i povoljnija nego u nekim razvikanijim gradovima.

Kad sam prvi put sjeo u mali restoran na šetnici uz plažu (Promenade du Soleil), očekivao sam klasičnu turističku rupu u kojoj će nas oderati, a umjesto toga, dobio sam janjetinu s pireom, salatom i desertom za 23 eura. Jednostavno sam ostao oduševljen koliko je sve bilo neopterećeno i autentično, a osoblje ljubazno.

Obavezno probajte soccu, tanku palačinku od slanutka koja dolazi iz Nice, ali se ovdje jede jednako često. Nikako ne smijete otići kući bez da okusite mentonski limun koji se zaista pojavljuje posvuda, od deserata do likera, i ima intenzivniji okus nego što ste možda navikli.

Grad stvoren za opuštanje i bezbrižno razgledavanje

Jedna od najvećih prednosti Mentona je što su plaže odmah tu, bez kompliciranja. Najpoznatija, Plage des Sablettes, smještena je tik uz stari grad i idealna je za brzo kupanje između razgledavanja. More je ovdje mirno i iznenađujuće toplo.

Ako prošetate malo dalje (strana prema Nici), naići ćete na mirnije dijelove obale sa šljunčanim plažama koje imaju gotovo lokalni vibe. Upravo tu sam proveo nekoliko sati bez plana, samo sjedeći uz more, i to mi je bio jedan od najboljih dijelova boravka.

Dobar trik je doći na plažu kasno poslijepodne. Sunce je tada blaže, a cijeli grad dobiva onu zlatnu boju zbog koje fotografije ispadaju bolje nego što ste očekivali.

Iako je mali, Menton nudi puno više nego što biste očekivali. Osim starog grada, vrijedi posjetiti vrt Val Rahmeh Botanical Garden koji okuplja egzotične biljke iz cijelog svijeta, dok ljubitelji umjetnosti mogu svratiti u Jean Cocteau Museum, smješten tik uz more, posvećen umjetniku Jeanu Cocteauu koji je bio zaljubljen u Menton.

Ako imate malo više vremena, odlična ideja je otići do sela Sainte-Agnès koje se nalazi visoko iznad grada. Pogled od tamo mijenja perspektivu, Menton izgleda kao mala, šarena igračka između planina i mora.

Menton nije destinacija koja viče da je posjetite. Nećete ga vidjeti na svakom Instagramu, niti će vas zaslijepiti luksuzom. Ali baš zato ostaje pod kožom. Ako tražite Azurnu obalu bez stresa, bez pretjeranih cijena i s osjećajem da ste otkrili nešto vrijedno, Menton je možda najbolja odluka koju možete donijeti.

