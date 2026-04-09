Prošle su marčane bure, dan traje sat duže, a vikendi zovu na uživanje u izletima diljem zemlje. Svaki grad, svaka regija u Hrvatskoj ima svoje omiljeno izletište ili nekoliko njih pa kad smo već kod bure i ako bacimo oko na Split, na samom vrhu idealnih destinacija za boravak u prirodi nalazi se Mosor.

Iako će i samo planinarenje od Sitnog Gornjeg do doma Umberto Girometta , za što će i onima koji nisu u formi trebati oko sat vremena, biti izlet za pamćenje, ipak vam predlažemo jednu izazovniju turu koju ćete sigurno rado više puta ponoviti. Radi se o stazi koja iz Sitnog Gornjeg, do kojeg lagano možete i gradskim busom , ide sve do Vickovog stupa (1325 metara), jednog od mosorskih vrhova s najljepšim pogledom. Na samom vrhu postavljeno je sklonište, koje podsjeća na Aljažev stup s vrha Triglava, a postavljeno je daleke 1952. godine. Sklonište su izradili i podigli članovi tadašnje planinarske sekcije Arsenal koja je djelovala u okviru Radničkog sportskog društva Brodosplita, a danas se o objektu brinu njihovi sljedbenici iz Planinarskog kluba Split.

Poslije teškog uspona na zasluženi grah (ali samo vikendom)

Vjerujemo da kad dođete do doma, koji radi samo vikendom, vjerojatno nećete htjeti napustiti idiličnu prirodu, ali za one spremnije ova staza će otkriti nezaboravne prizore otoka te Splita i Kaštela. Na samom vrhu pogled će sezati do Kamešnice, Dinare i Svilaje, čiji bi vrhovi još mogli biti okovani ledom i snijegom.

Za ovaj izlet odvojite cijeli dan, nemojte žuriti jer staza nije najlakša i vjerojatno nije za svakoga, ali bez problema će je proći svi oni koji su aktivni i koji vole male izazove. Ovih cca 8, 9 kilometara (Sitno Gornje - Vickov stup - Sitno Gornje) možete laganim tempom i s pauzama proći unutar četiri sata. Bitno je da provjerite prognozu, ponesete gojzerice i dovoljno vode jer osim planinarskog doma na putu nemate izvora te uživate u proljetnom danu na mosorskom vrhu koji je za samo 14 metara niži od najviše točke omiljene planine Splićana - Velikog Kabla, za kojeg vjerujemo da će vam sljedeći biti na listi nakon što se puni dojmova spustite s Vickovog stupa!