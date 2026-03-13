Zamislite kako sjedite u sauni dok se vrući zrak oko vas puni mirisom bilja – kamilice, lavande i mente. Zatim izlazite van, na snijeg i nekoliko stupnjeva ispod nule. Napravite nekoliko koraka prema rupi izrezanoj u zaleđenom jezeru i, uz malo hrabrosti, uronite unutra. Šok traje tek nekoliko sekundi, a zatim se tijelo smiri i preplavi vas osjećaj neobične jasnoće i energije. Upravo taj nagli prijelaz iz vrućeg u hladno ono je što mnogi opisuju kao trenutak resetiranja tijela i uma – novi trend zbog kojeg sve više posjetitelja odmor traži na europskom sjeveru. Riječ je o takozvanom vikinškom wellnessu, praksi koja posljednjih godina privlači sve više poklonika diljem svijeta, a magazin Condé Nast Traveller ga je uvrstio među trendove koji će obilježiti 2026. godinu.

Vikinški wellness obično uključuje kombinaciju saune i uranjanja u hladnu vodu, ali često se nadopunjuje i drugim aktivnostima u prirodi: bosonogim hodanjem po šumskom tlu, vježbanjem na otvorenom te zajedničkim kuhanjem na vatri. Korijeni ovih običaja posebno su duboki u Finskoj i Islandu. U Finskoj gotovo svako kućanstvo ima saunu, a na Islandu pak stoljećima postoje prirodni geotermalni bazeni u kojima su se ljudi kupali, grijali i družili. Kupanje u toplim izvorima nekoć nije imalo veze s luksuzom. Za prve stanovnike Islanda to je prije svega bilo pitanje preživljavanja – geotermalna voda služila je za grijanje, pranje i okupljanje zajednice.

Danas se nordijski inspirirani retreatovi i pop-up iskustva sve više pojavljuju diljem Europe gdje se uz saune i ledene kupke može uživati i u raznim drugim sadržajima.

