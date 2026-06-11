Galerija 0 0 0 0 Slavni danski restoran Noma 5. kolovoza ponovno će otvoriti svoja vrata u Kopenhagenu, no njegov osnivač i dugogodišnje zaštitno lice René Redzepi više neće voditi restoran, već će preuzeti novu kreativnu funkciju.

Noma, jedan od najboljih svjetskih restorana koji ima i tri Michelinove zvjezdice, zatvorila je svoj kopenhagenskilokal 2024. godine. Nakon višemjesečnog gostovanja u Los Angelesu, sada se vraća kući s novom organizacijskom strukturom i drukčijim konceptom rada.

U službenoj je objavi tim Nome najavio da restoran ulazi u „novo poglavlje“ u kojem će svakog mjeseca predstavljati drukčiji jelovnik inspiriran sezonskim namirnicama, krajolicima i idejama, umjesto dosadašnjeg modela temeljenog na tri glavne sezonske cjeline.

Redzepi će ostati uključen kao kreativni direktor te će se posvetiti dugoročnim istraživačkim i razvojnim projektima. U fokusu će mu biti istraživanja povezana s kukcima, morskim algama, mahunarkama, gljivama i novim tehnologijama.

Na čelu svakodnevnog poslovanja restorana bit će novi tim. Pablo Soto, koji je u Nomi od 2017. godine, preuzima funkciju izvršnog glavnog kuhara, dok će Mette Brink Søberg voditi odjel istraživanja i razvoja. Funkciju izvršne direktorice preuzima Annika de Las Heras.

Kontroverzni chef

Prije nekoliko mjeseci Redzepi se suočio s ozbiljnim kritikama zbog navoda bivših zaposlenika o toksičnoj radnoj kulturi u restoranu. New York Times u ožujku je objavio opsežno istraživanje temeljeno na razgovorima s više desetaka bivših zaposlenika koji su tvrdili da je poznati chef tijekom godina stvarao izrazito stresno radno okruženje te da je bilo slučajeva verbalnog ponižavanja, zastrašivanja i fizičkih ispada.

Redzepi je nakon objave teksta poručio da ne prepoznaje sve detalje iznesene u svjedočanstvima bivših zaposlenika, ali je priznao da su neki njegovi postupci bili štetni za ljude koji su radili s njim te se javno ispričao.

Kontroverze oko Nome nisu počele tek ove godine. Još 2023. restoran se našao u središtu međunarodne rasprave o radnim uvjetima u vrhunskoj gastronomiji nakon kritika zbog neplaćenog rada pripravnika. Noma je tada najavila promjene u sustavu stažiranja i naknada za zaposlenike.

Zbog svega toga mnogi novu organizacijsku strukturu vide kao pokušaj redefiniranja budućnosti restorana i udaljavanja od modela u kojem je Redzepi bio dominantna figura svakodnevnog poslovanja. Iako ostaje jedna od najutjecajnijih osoba suvremene gastronomije, njegov će angažman ubuduće biti usmjeren na razvoj novih ideja i projekata, dok će operativno vođenje restorana preuzeti nova generacija stasala unutar Nome.

„Naša je ambicija ista kao i uvijek – nastaviti istraživati, učiti i postajati najbolja verzija Nome koju smo ikada stvorili. Ne samo kroz ono što je na tanjuru, nego i kroz način na koji vodimo ljude i promišljamo budućnost“, navodi se u službenoj objavi restorana.

Fiksni degustacijski meni s vinskom pratnjom stajat će 6500 danskih kruna (oko 870 eura) po osobi, dok će opcija sa sokovima umjesto vina koštati 6000 kruna odnosno 800 eura.

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