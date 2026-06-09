Na prvi pogled zvuči kao šala, ali Petter Gran svoj stan u Oslu pretvorio je u neobičnu pizzeriju koja je osvojila internet. Narudžbe gostima spušta u košari s balkona s trećeg kata, a cijeli projekt nazvao je Pizza From a Balcony (Pizza s balkona). Ideja je nastala sasvim spontano u ljeto 2024. godine. Dok je promatrao oca i brata kako na balkonu izrađuju stol, shvatio je da može čuti prolaznika na ulici kako razgovaraju. Pogledao je prema svojoj peći za pizzu (omiljenom hobiju), i u trenu smislio novi projekt. Kada je ideju predstavio bratu, ovaj je već sljedećeg vikenda samostalno izradio sustav za spuštanje pizza.

Za otvorenje je po susjedstvu polijepio plakate i pozvao prijatelje i susjede. Jedino pravilo je bilo da gosti ne smiju ulaziti u stan. Tog je dana uspješno isporučio 23 pizze u smeđoj pletenoj košari, a plan je bio organizirati još nekoliko događanja i završiti eksperiment. No interes je bio toliko velik da se projekt nastavio razvijati.

Danas Pizza From a Balcony funkcionira uz pomoć više od 30 volontera. Pizzeria radi samo dva sata tjedno tijekom 16 tjedana u godini, a termine prodaje objavljuju na društvenim mrežama. Narudžbe se primaju na pomalo old school način - gosti s ulice dovikuju što žele naručiti kako bi ih dodali na listu čekanja.

Cijeli sustav temelji se na povjerenju. Plaća se mobilnom aplikacijom, a nitko nema vremena provjeravati je li novac sjeo na račun. Gran smatra da upravo to najbolje pokazuje koliko se ljudi mogu osloniti jedni na druge. Stanari ulice u kojoj živi uvijek imaju prednost pri naručivanju kao znak zahvalnosti što podržavaju projekt. Osim pizza, tijekom prodaje često nastupaju lokalni glazbenici, umjetnici i drugi kreativci kojima Gran želi dati priliku da predstave svoj rad.

Popularnost pizzerije posljednjih je mjeseci eksplodirala. Videozapisi objavljeni na Instagramu prikupili su više od 15 milijuna pregleda, a gosti stižu čak iz drugih gradova i država. Unatoč tome, Gran odbija prijedloge za širenje posla, izradu aplikacija ili uvođenje električnog sustava za dostavu.

"Poanta je da sve ostane jednostavno i analogno, kao kontrast modernom životu", kaže Gran.

Iako ga danas mnogi prepoznaju, on ističe da je projekt prije svega zajednički pothvat. Većina volontera nikada prije nije napravila pizzu od nule, a upravo zajedništvo i druženje smatra najvećim uspjehom svoje neobične pizzerije na balkonu.

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