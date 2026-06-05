Jela od trgane govedine dio su stoljetne tradicije u sjevernom i središnjem Meksiku. Nastala su kako bi se iskoristili tvrđi i jeftiniji komadi mesa koji bi dugim kuhanjem postajali mekani i puni okusa. Tradicionalna barbacoa pripremala se satima u glinenim posudama, a bila je neizostavna na obiteljskim okupljanjima i proslavama.

Danas postoje brojne regionalne varijacije, no zajednička im je filozofija: strpljivo, dugim kuhanjem pretvoriti jednostavne sastojke u iznimno ukusno i zasitno jelo. Iako na prvi pogled djeluje kao zahtjevno jelo, priprema je zapravo vrlo jednostavna. Potrebno je samo odabrati kvalitetan komad mesa i dati mu dovoljno vremena da se polako skuha i pokupi sve arome.

Meksička trgana govedina - sastojci: 1,4 kg goveđeg vrata ili prsa

1 velika glavica luka, sitno nasjeckana

4 češnja češnjaka, usitnjena

240 ml goveđeg temeljca

400 g sjeckane rajčice iz konzerve

2 papričice chipotle u umaku adobo

1 čajna žličica mljevenog kumina

1 čajna žličica dimljene crvene paprike

1 čajna žličica praha čilija

1 čajna žličica origana

1 čajna žličica soli

1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

2 žlice maslinova ulja Meksička trgana govedina - priprema: Uklonite višak masnoće s mesa i narežite ga na 3 do 4 veća komada kako bi se ravnomjerno skuhalo. Posolite i popaprite sa svih strana. U velikoj tavi ili gusenoj posudi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Meso pecite sa svih strana 2 do 3 minute, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu. Ovaj korak daje jelu dodatnu dubinu okusa pa ga nemojte preskakati. Izvadite meso i ostavite sa strane. U istoj posudi kratko pirjajte luk oko 3 minute, dok ne omekša. Dodajte češnjak i nastavite pirjati još minutu, dok ne zamiriše. U lonac, sporo kuhalo ili gusenu posudu stavite zapečeno meso, luk, češnjak, temeljac, rajčice, papričice chipotle te sve začine. Lagano promiješajte kako bi se sastojci povezali. Na štednjaku ili u pećnici kuhajte poklopljeno na laganoj vatri 3 do 4 sata. Povremeno provjerite ima li dovoljno tekućine i po potrebi dodajte malo temeljca. Kada meso postane toliko mekano da se lako razdvaja vilicom, izvadite ga iz umaka. Pomoću dvije vilice usitnite ga na tanke trakice, a zatim ga vratite u umak kako bi upilo sve sokove i arome. Poslužite u toplim tortiljama kao tacose, u burritosima ili uz kuhanu rižu. Odlično se slaže s avokadom, svježim korijandrom, crvenim lukom i kriškama limete.

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