Galerija 5 5 5 5 Meksiko je zemlja bogate povijesti, fascinantne kulture i nevjerojatne prirodne raznolikosti. Od drevnih civilizacija i impresivnih arheoloških nalazišta do bogate gastronomije i prirodnih čuda...

O prekrasnim plažama, tacosima i mariachijima vjerojatno već sve znate, ali ova latinoamerička država skriva i brojne druge zanimljivosti koje će vas možda i iznenaditi. Donosimo 1o zanimljivosti koje možda niste znali o Meksiku.

1. Deseci lokalnih jezika

Iako je španjolski dominantan, u Meksiku se govori više od 60 autohtonih jezika i njihovih dijalekata. Među najpoznatijima su nahuatl, majanski i zapotečki jezici.

2. Čokolada potječe iz Meksika

Za kukuruz svi znaju da potječe iz Meksika, ali jeste li znali da su Maje i Asteci prvi uzgajali kakao i pripremali napitak od njegovih zrna? Čokolada kakvu danas poznajemo svoje korijene vuče upravo iz Meksika.

3. Najmanji vulkan na svijetu

Vulkan Cuexcomate, smješten u gradu Puebli, visok je svega 13 metara i često se navodi kao najmanji vulkan na svijetu.

4. I najveća piramida

Iako mnogi misle da se najveće piramide nalaze u Egiptu, najveća po volumenu zapravo je Velika piramida u Choluli, nedaleko od grada Pueble.

5. Asteci su grad izgradili na jezeru

Današnji Ciudad de México izgrađen je na ostacima astečkoga grada Tenochtitlána, koji se nalazio na otoku usred jezera Texcoco. Možda niste znali ni da grad postupno tone – dijelovi metropole spuštaju se nekoliko centimetara godišnje.

6. Najveći broj UNESCO-ovih lokaliteta u Latinskoj Americi

Meksiko se može pohvaliti desecima lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a – i onima kulturno-povijesnog karaktera, ali i prirodnom baštinom svjetske važnosti.

7. Tekila se može proizvoditi samo u određenim regijama

Prava tekila proizvodi se od plave agave i dolazi iz točno određenih područja Meksika, slično kao što šampanjac može dolaziti samo iz regije Champagne.

8. Meksiko ima podvodne špilje duge stotinama kilometara

Poluotok Yucatán poznat je po cenotama i jednom od najvećih sustava podvodnih špilja na svijetu.

9. U Meksiku se nalazi "Aleja divova"

Oaxaca je dom nekih od najvećih i najstarijih stabala na svijetu, dakako i poznatog dvije tisuće godina starog stabla iz Tulea, čije deblo ima impresivan opseg od čak 14 metara.

10. Gastronomija koja je osvojila svijet

UNESCO je meksičku gastronomiju uvrstio na popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva zbog njezine jedinstvenosti i povijesne važnosti.

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