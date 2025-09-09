Galerija 4 4 4 4 Gorski kotar jednako je neodoljiv izvana i iznutra, na površini u sjeni svojih stoljetnih borova i u unutrašnjosti urešenoj čudesnim krškim ukrasima. Jedna od najvećih špilja Gorskog kotara, Lokvarka, ujedno je i najdublji speleološki objekt u Hrvatskoj uređen za turističke posjete. Ulaz u špilju nalazi se na 760 metara nadmorske visine, samo dva kilometara od središta Lokava i oko 5 kilometara od Delnica, uz autocestu Zagreb-Rijeka.

Slučajno otkriće

Lokvarka je zapravo kaverna – špilja bez poznatog prirodnog ulaza s površine, pa nije neobično što je otkrivena – sasvim slučajno, 1911. godine, prilikom kopanja kamena za vapno. Već ju je sljedeće godine došao istražiti poznati geolog i speleolog Josip Poljak, koji joj je nadjenuo ime "Lipa" po brdu Debela lipa – u kojem se zapravo ne nalazi, pa joj je ime ubrzo promijenjeno u Lokvarka. Poljak ju je opisao kao jednu od najljepših špilja hrvatskoga krša.

Vrlo brzo nakon otkrića špilja je prilagođena za posjete. Uređeni su putovi, stepenice i mostići, a 1935. godine uvedena je i električna rasvjeta. Tijekom desetljeća posjetiteljsko-turistička infrastruktura špilje više je puta obnavljana, a posljednji put 2012. godine.

Sustavna speleološka istraživanja lokvarke traju od 1950-ih godina. Konzervatorski zavod za zaštitu prirode 1957. godine postavio je željezna vrata na ulaz u špilju, a nekoliko godina kasnije, 1961. proglašena je geomorfološkim spomenikom prirode.

Čudesno lijepa

Lokvarka je, barem njezin istražen dio, duga 1179 metara, a poznata dubina iznosi 286 metara. Sastoji se od šest etaža od kojih su prve četiri su otvorene za posjetitelje, dok su peta, Djevičanska dvorana, i šesta - Gordanova etaža, otkrivena 1996., dostupne samo speleolozima.

Špilja je dom brojnih endemskih vrsta, a do najvećeg biološkog otkrića došlo je isto te plodne 1996. godine kada su Gordan Polić i Roman Ozimec u Djevičanskoj dvorani pronašli jedini poznati primjerak nove vrste podzemnog kornjaša, nazvanog Croatodirus ozimeci, koji do danas nije pronađen nigdje drugdje na svijetu.

Lokvarka je bogato ukrašena špiljskim nakitom koji se stvarao dvadeset tisuća godina, a njezine stjenke i svodovi razvedeni su čudesnim oblicima koji pod svjetlom kao da oživljavaju i igraju se. Najviši stup visok je impresivnih 16 metara, što ne znači da su i dalje odvojeni stalaktiti i stalagmiti išta manje impresivni – ova će podzemna palača sa svojim nevjerojatnim galerijama rijetko koga ostaviti ravnodušnim.

Korisne informacije

Uređeni dio špilje otvoren posjetitelje silazi čak 75 metara u dubinu. Obilazak Lokvarke moguć je isključivo uz stručno vodstvo i traje oko sat vremena.

Posjeti su mogući od srijede do nedjelje, uključujući sve državne blagdane, i to u terminima u 9, 11, 13 i 15 sati. Cijena ulaznice iznosi 12 eura, a za grupe (10+ osoba) 10 eura.

Temperatura špilje tijekom čitave godine je oko 8 stupnjeva, pa uz dobru obuću ponesite i adekvatnu odjeću kako biste tijekom posjeta u njemu doista i uživali.

