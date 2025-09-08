Galerija 18 18 18 18 Gorski kotar prekrasan je iz svakog kuta, ali vjerojatno ga do sada niste doživjeli – sa stabla. U slikovitom planinskom mjestu Tršće, nedaleko od Čabra, možete si priuštiti odmor sakriveni od svega, u kućici na drvetu Gorski Lazi. Samo nekoliko stotina metara udaljena od mjesta, ova drvena, rukama sagrađena kućica, kao da je iz nekog drugog svijeta.

Automobil i sve brige morate ostaviti u civilizaciji, a do kućice na drvetu stići ćete pješice ili quadom. Susjedi će vam biti ptice, a pogled šume, planine i čitavo nebo. Na 850 metara nadmorske visine, i još koji metar iznad, na stablu koje i prolazi kroz kuću, disat ćete bolje i razmišljati jasnije. Odmor u šumi ovdje ćete doživjeti na najpuniji i najčarobniji način.

Već na prvi pogled ova kućica na drvetu ostavit će vas bez daha svojim jedinstvenim izgledom. Smještena među visokim borovima, doima se kao da je i sama dio šume. Unutrašnjost kućice savršeno balansira rustikalni šarm i suvremenu funkcionalnost. Toplo drvo i pažljivo odabrani detalji stvaraju atmosferu mira i sigurnosti – baš kako i treba biti u pravom šumskom utočištu.

Kućica na drvetu Gorski Lazi oduševit će planinare i ljubitelje prirode, svojom jednostavnošću u kojoj ima baš sve za više nego udoban boravak daleko od svih. U kući su 4 ležaja, mala ali potpuno opremljena kuhinja, kompostni WC i tuš. Struja dolazi iz solarnih panela, uz roštilj će vam brizni domaćin uvijek ostaviti dovoljno brda, a kada poželite sići s visina, na ležaljkama pred kućom moći ćete se potpuno stopiti s prirodom i uživati u okolini.

Stotinjak metara od kućice možete uživati u finskoj bio sauni koja je, kao da ovo nije dovoljno za uživanja, smještena uz potočić i jezerce. Ako ste više od aktivnog odmora, na prvom ste mjestu za šetanje, planinarenje i biciklizam, a da ne ostanete bez ideja pomoći će vam i karta s atrakcijama i znamenitostima u ovom komadiću raja koju je izradio domaćin.

Kućicu možete unajmiti preko platforme Booking.com, a sve detalje ponude pronaći ćete ovdje.