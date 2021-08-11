Galerija 3 3 3 3 Na potezu središnje hrvatske jadranske obale u Dalmaciji, između povijesnih UNESCO-ovih gradova Splita i Trogira, smješteno je sedam antičkih naselja, Kaštel Štafilić, Kaštel Novi, Kaštel Stari, Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilica i Kaštel Sućurac koji spojeni zajedno, čine zajednicu grada Kaštela. Područje je bilo naseljeno od prapovijesti i danas još uvijek možemo vidjeti obilje dokaza o tim ranijim civilizacijama. Kaštela su poznata po svojim dvorcima i utvrđenim naseljima. Sela se isprva čine vrlo sličnima, ali nakon pomnijeg pregleda možete vidjeti da su različita na mnogo načina, svako od njih ima svoju posebnu, jedinstvenu povijest i dušu. Slikovite plaže, uvale, parkovi i tvrđave protežu se cijelom dužinom rivijere, a udoban smještaj može se pronaći u brojnim hotelima, apartmanima, privatnim kućama i kampovima u svim rasponima cijena koji odgovaraju svim potrebama. Osim sunčanja i kupanja na brojnim lokalnim plažama, možete pješačiti do vrha Kozjak (780 m.o.s.) i posjetiti drevna lokalna središta tradicijske arhitekture.

Posjetite staro maslinovo drvo – Mastrinka

Ovo veliko i jedinstveno drvo nalazi se u Kaštel Štafiliću na putu do plaže. Nalazi se s lijeve strane ulice pored pošte i najstarija je maslina na Jadranu s više od 1500 godina. Zamislite što je sve ovo drvo prošlo, tko ga je posjetio i ispod njega ispričao koju priču te što ga još sve čeka u vremenima ispred nas.

Istražite Crkvu sv. Ivana Krstitelja

Crkva Ivana Krstitelja sagrađena je 1641. na samoj obali u baroknom stilu. Posvećena je svetom Ivanu Krstitelju, zaštitniku Kaštel Starog. Unutrašnjost je ukrašena s pet mramornih oltara i pet oltarnih pala. U njoj se čuva čudotvorna ikona iz 16 stoljeća - Gospa od Milosti, tijelo sv. Felicija, zaštitnika sela.

Upoznajte bajkovitu kamenu utvrdu Kaštilac

Mjesto na kojem se osjeća povijest pronaći ćete u Kaštel Gomilici. Dvorac su izgradili benediktinci u 16. stoljeću. Prolazeći ispod starih zidina, želite ili ne, osjećati ćete se kao da ste koračali u povijest. Nevjerojatno mjesto koje daje šarm cijelom području. Vrijedi prijeći most i ući u male, uske ulice koje čuvaju brojne divote mediteranske arhitekture. Ovo je jedna od lokacija na kojoj se snimala svjetski popularna serija Igre prijestolja pa svakako uhvatite koji selfie s ovog mjesta.

Saznajte sve o zabranjenoj ljubavi Miljenka i Dobrile

Kaštel Lukšić donosi priču iz 17. stoljeća o kaštelanskim ljubavnicima Miljenku i Dobrili. Njihova zabranjena ljubav završila je tragično, a par je pokopan u crkvici sv. Ivana pored dvorca Rušinac u kojem je živjela Miljenkova obitelj. Imate li vremena, svakako istražite dvorac Rušinac. Dvorac je to u kojem zadnjih godina sve odiše ljubavlju i romantikom, što Kaštela čini hrvatskom Veronom.

Posjetite Vitturi i istražite Muzej grada Kaštela

Istražite još jedan od impozantnih dvoraca na ovom području – kaštel Vitturi. Braća Vitturi, trogirski plemići, zatražili su 1487. godine dozvolu za izgradnju kaštela na svom posjedu u kojemu će se oni i njihovi nasljednici moći zakloniti od Turaka i podanika hrvatsko-ugarskog kralja. Godine 1561., braća Jakov i Jerolim preuređuju kaštel te uz obrambene zidove nadodaju dvokatna krila i dvokatnu renesansnu galeriju. Po prestanku turske opasnosti, kaštel preuređuju te mu skidaju renesansne prozore ne bi li ugradili nešto veće – barokne. Danas se ovdje nalazi Muzej grada Kaštela te Turistička zajednica Kaštela koja vam stoji na raspolaganju za sva pitanja vezana uz turističke informacije.

Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka +1