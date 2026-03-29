Sajam sira u nizozemskom gradu Alkmaaru jedan je od najpoznatijih i najposjećenijih tradicionalnih događaja u toj zemlji. Ova jedinstvena manifestacija, poznata kao Kaasmarkt, spaja stoljetnu povijest trgovine sirom s turističkim doživljajem koji svake godine privlači tisuće posjetitelja iz cijelog svijeta.

Sajam sira u Alkmaaru živi je podsjetnik na bogatu trgovačku i kulturnu prošlost Nizozemske. Kroz pažljivo očuvane običaje i spektakularnu izvedbu, ovaj sajam nastavlja oduševljavati posjetitelje i čuvati tradiciju staru gotovo 700 godina.

Povijest sajma

Korijeni sajma sežu u 14. stoljeće. Već 1365. godine Alkmaar je imao vaganja sira, što svjedoči o važnosti trgovine mliječnim proizvodima u tom području. Prvi organizirani oblici sajma datiraju iz 16. stoljeća, a 1593. osnovano je bratstvo nosača sira, ceh koji i danas sudjeluje u tradicionalnim ceremonijama.

Tijekom stoljeća sajam je postao ključni gospodarski pokretač grada. Trgovina sirom bila je toliko važna da se Waagplein, glavni trg, više puta proširivao kako bi mogao primiti sve veće količine robe i trgovaca. Danas je sajam sira u Alkmaaru prije svega turistički spektakl koji prikazuje povijesni način trgovanja sirom. Održava se svake godine od kraja ožujka do kraja rujna, svakog petka od 10 do 13 sati.

Na trgu se može vidjeti impresivan prizor - nepregledni redovi velikih kolutova sira (najčešće vrste Gouda i Edam), nosači sira u tradicionalnim bijelim odorama i obojenim šeširima, ručna kolica na kojima se jo uvijek prenose sirevi i cjenkanje uz simbolično rukovanje kao znak dogovora.

Ovaj "igrokaz" započinje zvonjavom točno u 10 sati, nakon čega počinje simbolična trgovina. Danas je sajam sira naime više kulturno-turistički događaj nego stvarni sajam. Ipak, njegova autentičnost i vizualna atraktivnost čine ga jednim od simbola Nizozemske.

Utrke s bikovima su tek početak priče: Najbolji razlozi za posjet Pamploni +1