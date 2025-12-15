Ta tri karaktera, tri kuhinje i tri ritma života utkali su se u razlog zbog kojeg je Kvarner postao jedina hrvatska regija koja nosi titulu Europske regije gastronomije 2026.

No unatoč nagradama, priznanjima i programima koji ga očekuju, Kvarner ostaje vjeran sebi. Ovo je regija koja nije stvorena da impresionira brzinom, nego da vas polako uvede u svoje okuse – kao što se polako i kuha.

Jadranski okusi s pogledom (Foto: Siniša Gulić)

Mjesto gdje se vrijeme mijesi, kuha i dimi

Ako postoji regija koja vas može naučiti kako se živi sporije, onda je to Gorski kotar. Tamo hrana ima onu starinsku, stabilnu tišinu. Dolazi iz šume, iz magle, iz njedara planine.

Goranska kuhinja nudi jela od divljači, šumskih gljiva i potočne pastrve, a štrudla s divljim borovnicama obavezan je desert ovog kraja. Obilje voća i ljekovitog bilja Gorani koriste za izradu likera, pekmeza i čajeva. Goransko zlato je posebna vrsta meda – medun - proizvod sa zaštićenom oznakom izvornosti, a osnovne namirnice snježnog, zimskog jelovnika Gorana su kiselo zelje i repa, koje se spravljaju na varivo, ili kao prilog mesnim jelima.

Goranska kuhinja (Foto: TZ Gorski kotar)

Goranska kuhinja nije tek kontrast moru – ona je temeljni podsjetnik da je Kvarner prostor duboke raznolikosti. Preko zime, tamo je lako razumjeti koliko se ljudi ovdje oslanjaju na prirodu jer ona daje ritam, ali i teksturu života.

Opatijska i Crikveničko-vinodolska rivijera zajedno s Riječkim prstenom – elegancija na tanjuru, jednostavnost u korijenu

Na drugoj strani krajolika, obala odiše sasvim drukčijim raspoloženjem. Zimske šetnje uz more, svjetla adventskih kućica koja se lome na valovima i ona posebna atmosfera koja se javlja samo ondje gdje se bogata povijest susreće s modernim ukusima.

Ovdje kuhinja govori jezikom Mediterana: jedinstveni kvarnerski škamp – zaštitni znak primorske kuhinje – koji se uživa sirov, na žaru, u sočnoj buzari ili kremastom rižotu, zatim jadranske lignje, bijela riba, brudeti, maslinovo ulje, povrće i aromatično bilje. U proljeće stolove obogaćuju divlje šparoge, dok lovranske trešnje najavljuju ljeto, a jesen donosi raskoš velikih lovranskih maruna.

Kvarnerski škamp (Foto: Lili Bašić)

U zaleđu Vinodola, u hladnijem dijelu godine, iz domaćinstava dolaze topla jela na žlicu – jednostavne maneštre, rižota i domaće tjestenine – ali i krepka tradicijska jela poput palente kumpirice s tvrdim ovčjim sirom te slanog presnaca sa sirom, šunkom i špekom. Zimsko razdoblje karnevala obilježava i posebna karnevalska jela, pripremana samo u to doba godine.

Uz sve to tradicionalno se piju lagana bijela vina, a posebno se ističu žlahtina, jarbola i belica, ekskluzivne vinske sorte primorskog kraja – svježe, nježne i savršeno stvorene za spoj s morem.

Na Opatijskoj i Crikveničko-vinodolskoj rivijeri gastronomija nije dekor. Ona je tihi, stalni suputnik svakog izlaska i povratka. Hrana dolazi iz mora i iz polja, a cijela je regija poput elegantnog rukopisa koji je stoljećima brusila aristokracija, a danas ga čuva lokalna strast.

Četiri otoka kvarnerske gastronomije

Kvarnerski otoci – Krk, Cres, Lošinj i Rab – čuvaju četiri različita karaktera, ali dijele isti, duboko ukorijenjen odnos prema hrani. Na Krku, zlatnom otoku, okusi rastu iz kamena i bure: od mekane janjetine i ručno rađenih šurlica do pršuta sušenog isključivo na vjetru, ovčje skute s medom od kadulje i maslinovih ulja sa zaštićenom oznakom izvornosti. Na Rabu vas dočekuje gastronomska vedrina – nježna mediteranska jela i slavna Rapska torta od badema i citrusa, ali i slatki presnac od mladoga sira.

Rapska torta (Foto: Petar Lupić)

Cres nudi profinjenost okusa oblikovanih samoniklim biljem kojim se hrani janjetina, robusne sireve i jela koja nose pečat netaknute prirode, dok Lošinj progovara aromama miomirisa, ribljim jelima obavijenima kaduljom, lovorom i ružmarinom te tradicionalnim slasticama poput lošinjskog krokanta. Na svim otocima vrijedi potražiti i autentične specijalitete – fritaju od sušene hobotnice, makarune sa šugom od janjetine, ovčji pršut – a svaki zalogaj najljepše prati čaša otočnih vina: prozračne žlahtine, bijele kraljice Kvarnera, ili pak crvenih sorti trojišćine i sansigota. Zajedno, ovi otoci tvore jedinstven gastronomski svemir u kojem svaki okus nosi priču, a svaka priča ima miris mora.

Bogatstvo mora (Foto: Lili Bašić)

Zašto upravo Kvarner? Zato jer su nezaboravni okusi oblikovani vremenom.

Kvarner je regija koja živi po vlastitim pravilima. Njegova gastronomija nije kulisa, nego svakodnevica.

Zato je titula Europske regije gastronomije 2026. mnogo više od priznanja – ona je potvrda filozofije života. A oni koji jednom dođu, vraćaju se po još.

Još topline.

Još jednostavnosti.

Još okusa koji imaju dušu.

I možda je to najbolja definicija Kvarnera - regije gdje hrana nije samo nešto što se jede, nego nešto što se doživi svim osjetilima, u svim godišnjim dobima.

Pr (Foto: PR)