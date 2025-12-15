Hasselback krumpir švedski je recept za krumpir koji se zareže na tanke kriške, ali se ne prereže do kraja, tako da krumpir ostane u komadu. Potom se začini i peče u pećnici.
Recept koji vam donosimo inačica je hasselback krumpira "pojačana" komadićima slanine, aromatičnim začinima i zapečena u vrhnju. Savršeno mekan iznutra, divno zapečen izvana i s okusom koji lako možete kombinirati s pečenim mesom - ali i ne morate jer je i sam dovoljno zasitan.
Hasselback krumpir sa slaninom - sastojci:
- 375 ml vrhnja za kuhanje
- 3 češnja češnjaka
- 3 grančice svježeg timijana, plus za posluživanje
- 6 krumpira, neoguljenih, narezanih na pola po dužini
- 70 g naribanog tvrdog sira
- 4 kriške slanine, narezane na sitno
- 2 žlice nasjeckanog svježeg vlasca
- 2–3 žlice sušenog luka
- 1 kocka goveđeg ili povrtnog temeljca, izmrvljena
- 1 čajna žličica soli ili po ukusu
- ¼ čajne žličice crnog papra
- ¼ čajne žličice češnjaka u prahu
Hasselback krumpir sa slaninom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Zagrijte vrhnje, češnjak i majčinu dušicu u malom loncu na srednje jakoj vatri. Kuhajte 3 minute. Maknite s vatre. Začinite paprom i ostavite sa strane.
- Stavite jednu polovicu krumpira prerezanom stranom prema dolje na dasku za rezanje i probodite je štapićem za ražnjiće što bliže dasci. Narežite krumpir na tanke ploške, ali tako da se ne odvoje (u tome će vam pomoći štapići za ražnjiće). Ponovite i s ostalim polovicama krumpira.
- Stavite krumpir, ravnom stranom prema dolje, u veliki lim za pečenje. Pospite s pola pripremljenog sira i slanine. Procijedite smjesu s vrhnjem i bacite krute dijelove. Dodajte u smjesu suhi luk i češnjak, izmrvljenu kocku i sol i izmuješajte pjenjačom. Prelijte preko krumpira.
- Lim za pečenje prekrijte aluminijskom folijom. Pecite 40 minuta ili dok krumpir ne omekša.
- Pospite krumpir preostalim sirom i slaninom. Pecite, nepokriveno, još 30 minuta ili dok krumpir ne dobije lijepu boju. Prije posluživanja pospite vlascem.
Bez "kemije", rafiniranog šećera i brašna: Zagrebačka adresa na koju se ide po zdrave kolače i grickalice za blagdane +6