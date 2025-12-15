Hasselback krumpir švedski je recept za krumpir koji se zareže na tanke kriške, ali se ne prereže do kraja, tako da krumpir ostane u komadu. Potom se začini i peče u pećnici.

Recept koji vam donosimo inačica je hasselback krumpira "pojačana" komadićima slanine, aromatičnim začinima i zapečena u vrhnju. Savršeno mekan iznutra, divno zapečen izvana i s okusom koji lako možete kombinirati s pečenim mesom - ali i ne morate jer je i sam dovoljno zasitan.

Hasselback krumpir sa slaninom - sastojci: 375 ml vrhnja za kuhanje

3 češnja češnjaka

3 grančice svježeg timijana, plus za posluživanje

6 krumpira, neoguljenih, narezanih na pola po dužini

70 g naribanog tvrdog sira

4 kriške slanine, narezane na sitno

2 žlice nasjeckanog svježeg vlasca

2–3 žlice sušenog luka

1 kocka goveđeg ili povrtnog temeljca, izmrvljena

1 čajna žličica soli ili po ukusu

¼ čajne žličice crnog papra

¼ čajne žličice češnjaka u prahu Hasselback krumpir sa slaninom - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Zagrijte vrhnje, češnjak i majčinu dušicu u malom loncu na srednje jakoj vatri. Kuhajte 3 minute. Maknite s vatre. Začinite paprom i ostavite sa strane. Stavite jednu polovicu krumpira prerezanom stranom prema dolje na dasku za rezanje i probodite je štapićem za ražnjiće što bliže dasci. Narežite krumpir na tanke ploške, ali tako da se ne odvoje (u tome će vam pomoći štapići za ražnjiće). Ponovite i s ostalim polovicama krumpira. Stavite krumpir, ravnom stranom prema dolje, u veliki lim za pečenje. Pospite s pola pripremljenog sira i slanine. Procijedite smjesu s vrhnjem i bacite krute dijelove. Dodajte u smjesu suhi luk i češnjak, izmrvljenu kocku i sol i izmuješajte pjenjačom. Prelijte preko krumpira. Lim za pečenje prekrijte aluminijskom folijom. Pecite 40 minuta ili dok krumpir ne omekša. Pospite krumpir preostalim sirom i slaninom. Pecite, nepokriveno, još 30 minuta ili dok krumpir ne dobije lijepu boju. Prije posluživanja pospite vlascem.

