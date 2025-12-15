Punjena jaja popularno su predjelo za uskrsne blagdane. No ako ih transformirate na zabavan način - u slasna božićna drvca, poslužiti ih možete i na kraju godinu.

Zelena boja punjenja dolazi od pesta genovesea koji se miješa s kuhanim žumanjcima - pripremiti ga možete samostalno od bosiljka, pinjola, parmezana, češnjaka, ekstradjevičanskog maslinovog ulja i soli, ili možete kupiti već gotove mješavine u trgovini.

Nadjev za jaja možete pripremiti ručno - s vilicom. No, ako želite dobiti savršeno gladak i kremasti nadjev žumanjke i pesto najbolje bi bilo smiksati u mikseru.

Ljubitelji ljutih zalogaja u smjesu za nadjev mogu dodati i nešto čili pahuljica ili nasjeckanih ljutih papričica.

Punjena jaja u obliku božićnih drvaca - sastojci: 120 g pesto genovesea

50 g tvrdog sira cheddara

30 g majoneze

8-10 jaja

1 čajna žličica limunova soka

sol po želji

parmezan za posluživanje Punjena jaja u obliku božićnih drvaca - priprema: Skuhajte jaja u vrućoj vodi, ocijedite ih, ohladite i ogulite. Jaja prerežite po dužini. Žumanjke izvadite žlicom i prebacite u veliku zdjelu, a kuhane bjelanjke složite na pladanj. Žumanjke pomiješajte s pestom, majonezom, limunovim sokom i nešto soli. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Prebacite je u slastičarsku vrećicu s malim zvjezdastim nastavkom i istisnite u kuhani bjelanjak, tako da izgledaju poput majušnih božićnih drvaca. Kriške tvrdog sira poput cheddara izrežite u božićne zvjezdice i njima ukrasite vrh vaših božićnih drvaca. Preko svega pospite sitno ribani parmezan i čili pahuljice po želji i poslužite. Dobar tek!

