Punjena jaja popularno su predjelo za uskrsne blagdane. No ako ih transformirate na zabavan način - u slasna božićna drvca, poslužiti ih možete i na kraju godinu.
Zelena boja punjenja dolazi od pesta genovesea koji se miješa s kuhanim žumanjcima - pripremiti ga možete samostalno od bosiljka, pinjola, parmezana, češnjaka, ekstradjevičanskog maslinovog ulja i soli, ili možete kupiti već gotove mješavine u trgovini.
Nadjev za jaja možete pripremiti ručno - s vilicom. No, ako želite dobiti savršeno gladak i kremasti nadjev žumanjke i pesto najbolje bi bilo smiksati u mikseru.
Ljubitelji ljutih zalogaja u smjesu za nadjev mogu dodati i nešto čili pahuljica ili nasjeckanih ljutih papričica.
Punjena jaja u obliku božićnih drvaca - sastojci:
- 120 g pesto genovesea
- 50 g tvrdog sira cheddara
- 30 g majoneze
- 8-10 jaja
- 1 čajna žličica limunova soka
- sol po želji
- parmezan za posluživanje
Punjena jaja u obliku božićnih drvaca - priprema:
- Skuhajte jaja u vrućoj vodi, ocijedite ih, ohladite i ogulite. Jaja prerežite po dužini. Žumanjke izvadite žlicom i prebacite u veliku zdjelu, a kuhane bjelanjke složite na pladanj.
- Žumanjke pomiješajte s pestom, majonezom, limunovim sokom i nešto soli. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Prebacite je u slastičarsku vrećicu s malim zvjezdastim nastavkom i istisnite u kuhani bjelanjak, tako da izgledaju poput majušnih božićnih drvaca.
- Kriške tvrdog sira poput cheddara izrežite u božićne zvjezdice i njima ukrasite vrh vaših božićnih drvaca.
- Preko svega pospite sitno ribani parmezan i čili pahuljice po želji i poslužite. Dobar tek!
