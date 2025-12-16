Galerija 2 2 2 2 Nedaleko od Mostara, tek nekih pola sata udaljen, smjestio se nevjerojatan kanjon Drežanke, koji uvijek iznova oduševi fotografa Borisa Trogrančića, čijim kadrovima putujemo prelijepom Bosnom i Hercegovinom.

“Posjetio sam ovo mjesto na kraju dana, kad se dan tiho povlači pred planinama, i kanjon Drežanke otkriva svoje najdublje lice. Kao fotograf, uvijek tražim onaj kratki trenutak kada se svjetlo i tišina dogovore, a ovdje se to događa prirodno. Rijeka Drežanka, bistra i hladna, urezuje svoj put kroz stijene, dok se iznad nje uzdižu moćne padine Čabulje i Čvrsnice, kao nijemi čuvari ovog prostora”, otkriva Boris Trogrančić i dodaje:

“U tom prigušenom svjetlu boje postaju mekše, a kontrasti dublji. Stijene kanjona poprime tople tonove, voda uspori svoj sjaj, a planine u pozadini ostanu u polusjeni, gotovo nestvarne. Ovaj kanjon ljeti dobiva još jednu dimenziju, tada postaje poznato prirodno kupalište, prava oaza osvježenja u hercegovačkoj vrućini. Smaragdni bazeni Drežanke, skriveni među stijenama, mjesto su susreta prirode i čovjeka, gdje se dani provode u vodi, hladu i tišini.

Kanjon Drežanke (Foto: Boris Trogrančić)

Posebnu draž ovom prostoru daje vodopad Veliki Movran, rijedak prizor koji se ne pokazuje uvijek, ali kada se pojavi, djeluje kao skrivena nagrada za strpljenje i one koji se ovom kanjonu vraćaju s poštovanjem. Drežanka ovdje ne završava svoju priču, njezin tok vodi dalje, prema veličanstvenom kanjonu Neretve, spajajući tihe planinske pejzaže s dramatičnim hercegovačkim krajolikom.

Ovo nisu samo fotografije pejzaža, nego zapisi o prostoru koji još uvijek živi svojim ritmom i podsjeća zašto se prirodi uvijek vraćamo.”

Borisa Trogrančića zapratite na njegovom YouTube kanalu, Instagramu ili Facebooku.

