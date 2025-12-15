Čokoladni keksi savršen su dodatak blagdanskom stolu. Da biste napravili ukusne i hrskave kekse ne treba vam brašno, ulje ni maslac. Zapravo ne treba vam ni cijelo jaje.

Ovaj je recept svojevrsna varijacija čokoladnih puslica, te koristi samo bjelanjke. U smjesu se dodaju i tostirani orasi, kakao, šećer u prahu i nešto ekstrakta vanilije.

Rezultat su hrskavi i sjajni keksi koji oduševljavaju na prvi griz.

Čokoladni keksi bez brašna - sastojci: 350 g šećera u prahu

280 g oraha

75 g kakaa u prahu

4 velika jaja

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli Čokoladni keksi bez brašna - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Tostirajte polovice sirovih oraha u zagrijanoj pećnici, otprilike 7-8 minuta. Pripazite na vam orasi ne izgore. Ohladite orahe, pa ih nasjeckajte na sitno. Pomiješajte ih sa šećerom u prahu, kakaom i malo soli u zdjeli od miksera. Odvojite bjelanjak od žumanjka. Žumanjke ostavite za neki drugi kolač, a bjelanjke postupno ubacite u zdjelu od miksera. Miksajte na srednjoj brzini dok se smjesa ne zgusne. Umiješajte i ekstrakt vanilije u smjesu. Podijelite smjesu na 12 keksa - žlicom prebacite smjesu na lim za pečenje koji ste prekrili popirom za pečenje. Između svakog keksa ostavite slobodnog prostora jer će se isti proširiti tijekom pečenja. Pecite ih u prethodno zagrijanoj pećnici na 160 Celzijevih stupnjeva oko 15 minuta, odnosno dok nisu pečeni do kraja. Ohladite ih do kraja prije posluživanja. Dobar tek!

