Varivo od leće i dimljene vratine sjajno je zimsko jelo – obiluje proteinima, prehrambenim vlaknima te s mnoštvo okusa. Uz to vrlo je zasitno te se nameće kao sjajan ručak ili večera na kraju godine.

Da biste ga napravili ne treba vam puno sastojaka, vremena ni kuhinjskih pomagala – tek nož, kuhača i jedan veći lonac.

Tanjur toplog variva od leće i dimljene vratine najbolje bi bilo servirati s kriškom domaćeg kruha ili čak krutonima.

Ovo jelo možete napraviti i sa zelenom ili crnom lećom, ali u tom slučaju produžite vrijeme kuhanja cijelog jela. Crvena leća najbrže se kuha – za otprilike 15-ak minuta.

Varivo od leće i dimljene vratine - sastojci: 3 l pilećeg temeljca

300 g crvene suhe leće

300 g dimljene vratine

2 stabljike celera

2 mrkve

1 veći luk

1-2 češnja češnjaka

1 lovorov list

1 čajna žličica sušenog peršina

1 čajna žličica mediteranske mješavine začina

sol i papar po želji

biljno ulje za pirjanje Varivo od leće i dimljene vratine - priprema: U loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte dimljenu vratinu narezanu na kocke ili manje komade. Pirjajte nekoliko minuta dok meso ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Dodajte nasjeckani luk, mrkvu i celer i nastavite pirjati sve zajedno još pet do sedam minuta dok povrće ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte još pola minuta. Podlijte sadržaj lonca pilećim temeljcem, sastružite dno lonca i dodajte crvenu leću koju ste prethodno isprali pod mlazom čiste vode. Posolite i popaprite po želji, dodajte sušenu talijansku mješavinu začina, peršin i lovorov list. Pustite sve zajedno da se kuha 15-ak minuta na srednje jakoj vatri. Kad se leća skuhala, izvadite lovorov list iz lonca i poslužite varivo s domaćim kruhom. Dobar tek!

