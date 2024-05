Za prvu stanicu na našoj proljetnoj trodnevnoj ruti odabrali smo jugoistok Toskane na lokaciju o kojoj u zadnjih par godina pišu brojni svjetski časopisi poput CondeNast. Boravak u Castello di Vicarello iskustvo je koje se doživi jednom u životu. Ovaj poseban hotel u dvorcu u brdima Maremme nudi gostoprimstvo na najvišoj razini, ekskluzivne apartmane, fantastičnu kuhinju i sanjive poglede.

Nalazi se na očaravajućem mjestu, daleko od gužve, i okružen je mirom i beskrajnim pogledom. Putovanje tamo je iskustvo samo po sebi. Neravnim seoskim cestama, prelazite prekrasnu dolinu s vinogradima i maslinicima sve dok ne stignete do dvorca iz 12. stoljeća.

Lokalni okusi

Ovdje vas dočekuje obitelj Baccheschi-Berti i najljubaznije osoblje. Na ovom jedinstvenom mjestu osjećate se kao da se vraćate kući. Atmosfera je opuštena i potpuno ste razmaženi. Po dolasku vas dočekuju s pićem i svaki dan se za vas kuha hrana prema visokim standardima sa svježim i lokalnim namirnicama iz tog područja. Jela su jednostavna, ali dobra. Jela od domaćeg kruha i tjestenine, po staroj obiteljskoj recepturi, punog okusa kojeg rijetko imate prilike osjetiti u restoranima.



U Castello di Vicarello ne posvećuje se samo pažnja hrani i gostoprimstvu. Unutrašnjost je također pažljivo preuređena: izvorni detalji neprimjetno se stapaju sa suvremenim dizajnom i kamo god pogledate vidite pomno birane detalje obitelji Baccheschi-Berti koje su pronalazili po cijelom svijetu. To je također vidljivo u luksuznim apartmanima, gdje se mogu pronaći prekrasne vaze, slike i namještaj s mjesta poput Balija i Malezije.

S konja na piknik

U ovoj autentičnoj regiji u blizini toskanske obale možete pronaći predivnu prirodu i kulturih zanimljivosti pa je svakako vrijedi istražiti. Za one manje aktivne, lijepo se možete zabaviti i na imanju oko dvorca hotela. Možete plivati u jednom od dva bazena, uzeti profesionalne sate talijanskog kuhanja, otići na jahanje, piknik i kušati ukusna vina obitelji Baccheschi-Berti.

U povrtnjaku dvorca uzgaja se preko 50 vrsta organskog povrća i 30 aromatičnih biljaka. Sve je to uklopljeno u kulinarska jela koja se poslužuju u restoranu na imanju. Rustikalnu toskansku kuhinju možete kušati u punom sjaju, ali i sami pripremiti. Hotel organizira profesionalne kuharske radionice koje će vam pomoći da pripremite najukusnija jela kod kuće. U proljeće možete uživati u SPA zoni, raznim kozmetičkim tretmanima, masažama, jogi i fitnesu u balijskoj kolibi na otvorenom.

Toskana - 9 (Foto: Sparkles of italy)

Što vidjeti?

U blizini se nalaze mnoga slikovita i tipična toskanska sela, a do atmosferskog grada Grosseta može se doći za oko 50 minuta vožnje automobilom. Do Siene je udaljen otprilike sat vremena vožnje, a do pitoreskne Pienze samo 45 minuta. Na putu do Pienze nalazi se i poznata lokacija na kojoj je sniman film Gladijator, kuća Gladijatora, u dolini Val d'Orcia.

Val d'Orcia je čaroban dio Toskane i inspirirao je brojne pjesnike, pisce i umjetnike. To je carstvo čempresa, seoskih cesta i brdskih krajolika pa su tipične toskanske fotografije s instagrama fotografirane upravo ovdje. Pienza je gradić smješten u Val d'Orcia, u južnom dijelu Toskane. Udaljen je samo 15 kilometara od Montepulciana, 20 od Montalcina i oko 50 kilometara od Siene.

Ime dolazi od pape Pija II., koji je ovdje rođen, a znači Pijev grad. Enea Silvio Piccolomini, izabran za papu Pija II. 1458., želio je transformirati svoje rodno mjesto, anonimno selo Corsignano, u idealan renesansni grad. Zbog toga je angažirao Bernarda Rossellina, arhitekta koji je prethodno radio s Leonom Battistom Albertijem (poznatim po izradi fasade Santa Maria Novella), da izgradi Pienzu u skladu s konceptima humanističkog urbanizma. Izgradnja Pienze započela je oko 1459. na vrhu drevnog zaseoka i trajala je oko četiri godine, stvarajući skladan grad iz petnaestog stoljeća. Preranom smrću pape Pija II. zaustavljena je urbanistička reorganizacija novoga grada, koji je kroz stoljeća ostao praktički nepromijenjen.

Ponovna izgradnja Pienze prema humanističkoj urbanoj reorganizaciji bila je primjer za mnoge druge talijanske i europske gradove. Piazza Pio II je središte Pienze jer se svi glavni spomenici grada nalaze na ovom trgu.

Godine 1996. UNESCO je odlučio središte Pienze uvrstiti u svjetsku baštinu smatrajući da je to mjesto od izuzetne univerzalne vrijednosti budući da predstavlja prvu primjenu renesansnog humanističkog koncepta urbanog dizajna i kao takvo zauzima ključnu poziciju u razvoj koncepta planiranog "idealnog grada" koji je trebao igrati značajnu ulogu u kasnijem urbanom razvoju u Italiji i šire.

Toskana - 4 (Foto: Sparkles of italy)

Prijestolnica pecorina

Svake prve nedjelje u rujnu Pienza slavi jedan od svojih glavnih proizvoda, sir pecorino. Zapravo, Pienza se smatra "prijestolnicom" sira pecorino, zbog njegove visoke kvalitete zahvaljujući činjenici da se sir proizvodi od posebno ukusnog i aromatičnog mlijeka zahvaljujući pašnjacima ovaca u Val d'Orcia. Pienza je također i romantičan grad zbog svojih ulica sa “ljupkim” imenima kao što su Via dell'Amore (ulica ljubavi) i Via del Bacio (ulica poljubaca). Ako ste romantično raspoloženi svakako biste trebali posjetiti ovo mjesto!

Ako ste ljubitelj većih gradića za uživanje u srednjovjekovnoj Italiji, tada je Siena idealan odabir, a nazivaju je još srcem i dušem Italije.

U 14. stoljeću Siena je bila jedan od najvećih europskih gradova i velika vojna sila, u rangu s Firencom, Venecijom i Genovom. Ali oslabljena katastrofalnom kugom i pokorena od svojih firentinskih suparnika, Siena je postala zabit na šest stoljeća.

Toskana - 17 (Foto: Sparkles of italy)

Gubitak Siene postao je naš dobitak u razgledavanju, jer je njena politička i ekonomska irelevantnost sačuvala njen identitet iz gotičkog doba, ponajviše njenu veliku, prekrasnu središnju piazzu — Il Campo. Ljudi se druže kao da su na plaži na ovom nagnutom "trgu" od crvene opeke u obliku školjke. Mnogi ovaj trg smatraju najimpresivnijim u cijeloj Europi.

Toskana je oduvijek bila neiscrpan izvor lokacija za hedoniste i ljubitelje „dolce vita“, najbolje je da složite svoju rutu ili se prepustite spontanom otkrivanju neodoljivih mjestašca kojih ne nedostaje.

