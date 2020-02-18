Galerija 3 3 3 3

Cesta koja vodi u nebo ili među oblake popularni su nazivi za Transfagarasan u Rumunjskoj, na čijem asfaltu gume odlaze isprobati i brojni Hrvati žedni adrenalina. Prema mišljenju mnogih biciklista i motorista, ta je vijugava ljepotica jedna od najljepših u Europi, ako ne i u svijetu. Usponi i nizbrdice, kao i uzbudljivi zavoji koji vode do krova Rumunjske na masiv Fagaras, prema vrhu Moldoveanu (2544 m) čine je jedinstvenom u svijetu.

27 vijadukta, 831 most, manji i veći, kao i 5 tunela čine putovanje još uzbudljivijim. 114 kilometra ceste počinje od Cartisoara do općine Curtea de Arges, a najviša točka nalazi se na 2042 metra, gdje je jezero Balea.

Južnim Karpatima, koji se još nazivaju Transilvanijske Alpe i čine granicu povijesnih pokrajina Vlaške i Transilvanije, nekoć su putovali trgovci. Napredovali bi dugo i polako, kroz kanjone i problematičan teren, sve dok se ozloglašeni Nicolae Ceaușescu nije pobrinuo za izgradnju ceste koja bi omogućila brži prolazak vojske.

Za vožnju su potrebni čelični živci zbog brojnih zavoja, vjetra i magle. Tijekom jeseni i zime cesta je zatvorena kako bi se smanjila opasnost od nesreća. Hoće li cesta biti otvorena ili ne, to diktira vrijeme, a najčešće se promet pušta od kasnog lipnja do kraja kolovoza.

Od početka do kraja bez zaustavljanja potrebno je oko tri sata vožnje, no uz pauze putovanje može potrajati i cijeli dan.

Među znamenitostima koje vrijedi razgledati zasigurno su tornjevi manastira Curtea de Arges iz 16. stoljeća, jugoistočno od grada Sibiu, gdje su pokopani prvi rumunjski kraljevi i kraljice. Zamak Poenari, jezero i brana Vidraru te jezero Balea također su vrijedni pozornosti.

