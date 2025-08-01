Galerija 1 1 1 1 Na Braču, u malenom mjestu Murvica, svega 5 kilometara zapadno od Bola, smjestila se čarobna plaža Murvica – šljunčana oaza okružena vinogradima i hladom borova. Ova idilična plaža idealna je za obitelji, parove i avanturiste. Bistro i čisto more, obluci, stjenovite obale, visoki borovi i pogled na Hvar tamo preko mora, popravljaju i najmračnije raspoloženje i osvajaju i najtvrđa srca.

Automobilom se može doći gotovo do same plaže gdje se nalaze parkirališta koja se naplaćuju, a tek posljednjih stotinjak metara vodi uskom strmom stazom. Uz plažu se nalazi i beach bar u kojem vas čekaju osvježavajuća pića i jednostavna jela, taman da ne morate prekidati uživanje u ljepoti Murvice da biste otišli na ručak.

Nevjerojatno more

Murvica je malena i zbog svoje ljepote popularna plaža, pa već i nekoliko ljudi na njoj stvara šarenu gužvu, ali nemojte da vas to obeshrabri. Nema razloga da odustanete od posjeta, jer u šumarku iznad plaže ili malo dalje na stijenama uvijek možete uloviti prazan kutak i priuštiti si uživanje u ovom komadiću kamene bračke ljepote.

U neposrednoj blizini plaže, na južnim padinama Vidove gore, nalazi se Zmajeva špilja, poznata i kao Dragonjina spilja — čudo uklesano u kamenu koje su nam u nasljeđe ostavili glagoljaški redovnici iz 15. stoljeća. Preporuka je da ne planirate posjet za vrijeme velikih vrućina, a obavezno se javite vodiču jer ćete inaće "poljubiti vrata". Špilja se sastoji od tri dijela – male kapelica, prostorije za meditaciju i reljefna s likom zmaja te kršćanskim i slavenskim motivima. Sasvim blizu je i uvala Dračeva luka, s ostacima samostanskog naselja.

Ako dobro isplanirate dan i dođete na Murvicu dovoljno rano, uhvatit ćete sasvim intiman trenutak s ovom ljepoticom divnoga mora, a ako se opremite i s dovoljno vode i boljom obućom, lako ćete od običnoga posjeta plaži napraviti i uzbudljiv izlet na kojem se susreću zmajevi, remete i prekrasni pogledi puni mora. Zalazak sunca na Murvici također je poseban, pa ako zateknete u blizini ove plaže (i) u suton – dopustite mu da vas očara.

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