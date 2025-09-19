Tražite li inspiraciju za izlet nedaleko od Zagreba, predlažemo Novo Mesto, grad koji je poznat kao prijestolnica slovenske regije Dolenjske - a novi turistički sadržaji nude odlične mogućnosti za istraživanje i zabavu na jugoistoku Slovenije. Arhitektura starog grada odiše poviješću i baroknom elegancijom, a šetnja njegovim ulicama otkriva spoj tradicije i modernog života.

Dominantna znamenitost je Katedrala svetog Nikole iz 14. stoljeća. Uz visoki gotički prezbiterij i dvije niže lađe, crkva oduševljava i slikom sv. Nikole čuvenog venecijanskog slikara Tintoretta. Novo Mesto nudi jedinstvenu priliku da se doživi izuzetna panoramska ljepota grada sa zvonika visokog 53 metra do kojeg vodi 126 stepenica, odakle se pružaju fascinantni pogledi na gradsko središte, rijeku Krku i okolne brežuljke.

Kad ste u Novom Mestu kofere možete spustiti u okolnim termama, na OPG-ovima Trške gore ali i u strogom centru grada što je uvijek preporuka posjećujete li Novo Mesto prvi puta.

Hotel Center nalazi se na glavnom gradskom trgu što omogućuje jednostavan pristup znamenitostima poput Dolenjskega muzeja, slikovitih šetnica uz rijeku Krku, te uzbudljivih vinskih cesta Dolenjske. Također, blizina glavnog trga čini ovaj hotel pogodnim za uživanje u lokalnim festivalima, koncertima i kulturnim događajima.

Prirodne ljepote i aktivnosti na otvorenom

Novo Mesto se često naziva i biciklističkom prijestolnicom Slovenije zahvaljujući dobro razvijenoj biciklističkoj infrastrukturi i prelijepim stazama koje prolaze kroz slikovite krajolike. Bez obzira na formu, biciklisti mogu uživati u vožnjama uz rijeku Krku, ali i zahtjevnijim usponima na vinograde Trške gore, poznate po izvrsnim vinima i gostoljubivim domaćinima. Na biciklističku turu možete krenuti s vrsnim vodičem Radom Trifkovićem koji će vam pokazati skrivene ljepote i atrakcije. Bicikl vas čeka u podnožju Trške gore, a ruta spaja dragulj rijeke Krke - dvorac Otočec (jedini dvorac u Sloveniji smješten na otoku usred rijeke) s ljepotama vinorodne Trške gore i centra grada.

Novo Mesto - 33 (Foto: Nikola Zoko)

Kajakaška avantura na Temenici

Za ljubitelje vodenih avantura, dovoljna je kratka vožnja do rijeke Temenice, pritoka Krke, gdje se može iskusiti pravi Green Adventure riječni safari. Rijeka Temenica, poznata kao najveći pritok rijeke Krke, ali i riječna atrakcija koja u velikom dijelu svojeg toka teče ponornicom, prolazi kroz slikovite doline, guste šume i zanimljive prirodne zavoje. Tijekom kajakaške ture, vodiči će vas upoznati s jedinstvenim biljnim i životinjskim svijetom, te s poviješću ovog kraja. Tura je prilagođena kako početnicima tako i iskusnim kajakašima, uz poseban naglasak na sigurnost i uživanje u miru i tišini prirode.

Novo Mesto - 2 (Foto: Nikola Zoko)

Gastronomija i lokalni specijaliteti

Kad ste u Novom Mestu pripremite se da ćete jesti obilno i ukusno, bilo da je riječ o tradicionalnim restoranima ili modernim bistroima. Jedno od mjesta koje vrijedi posjetiti je Situla , bistro smješten u sklopu hostela koji se ponosi titulom jednog od najboljih u Europi. Taj je bistro sinonim za izvrsnu gastronomiju koja spaja modernu kuhinju s bogatim naslijeđem grada. Krenete li iz strogog centra grada na Tršku goru dočekat će vas vinske kuće (zidanice) koje vikendima dočekuju posjetitelje širokim izborom vina i domaćih specijaliteta.

Cviček mobil

Tražite li autentični doživljaj Dolenjske, vođeni Cviček tur na Trškoj gori je neizostavni dio ove destinacije. Tura započinje u podnožju, gdje će vas dočekati Jure Matko sa svojim Cviček mobilom – originalnim vozilom, koje je ujedno i vintage bar, a nakon okrepe vinom koje je karakteristično za Dolenjsku, povest će vas u vožnju vinogradima.

Upravo ondje vikendima traju dani Otvorenih kleti koji okupljaju lokalne vinare i pružaju posjetiteljima priliku da zavire u autentični svijet vinogradarstva. Berbe su završile u većini vinograda, pa domaćini rado pričaju o povijesti, tehnikama uzgoja i posebnosti proizvodnje Cvičeka.

U Zidanice Verček dočekat će vas kuma Jozefina s pričom priču o običajima života na brdašcu s pogledom na Novo Mesto, kao i mirisi kruha, kranjske kobase, domaćih jaja, prženog luka i drugih delicija (ovakav obrok košta 10 eura po osobi). I kad ste mislili da ste doživjeli sve Cviček tour se nastavlja. U Zidanice Škatlar osim kušanja Cvičeka, posjetitelji dobivaju poseban suvenir - praznu bocu za vino koju svatko, uz naputke gazde Matjaža Pavlina, u podrumu sam puni svojim Cvičekom.

Novo Mesto - 37 (Foto: Nikola Zoko)

Industrijska baština

Pored bogate povijesti i prirodnih ljepota, Novo Mesto ima i snažnu industrijsku tradiciju. Muzej Industrije motornih vozila (IMV) muzejska je zbirka posvećena bogatoj industrijskoj i automobilskoj baštini nekadašnjeg poduzeća IMV - Industrije motornih vozila. Muzej ne samo da čuva tehničku baštinu, već otkriva i priču o ljudima, poduzetništvu i borbi za razvoj. Za razliku od tadašnjih ograničavajućih očekivanja da će Dolenjska ostati područje usmjereno na tradicionalnu poljoprivredu, IMV je odigrao ključnu ulogu u modernizaciji i industrijalizaciji regije. Radnici i inženjeri ove tvornice pokazali su iznimnu predanost i inovativnost dokazujući da se i u izazovnim okolnostima može stvarati vrhunska industrija.

Novo Mesto - 6 (Foto: Nikola Zoko)

Što vas čeka u ovom divnom muzeju? Posjetitelji mogu razgledati legendarne automobile, kombije i kamp-prikolice proizvedene u 1960-im i 1970-im godinama, uključujući prve modele koji su nastali u suradnji s poznatim proizvođačima kao što su Austin, Renault i Adria Mobil. Muzej u svojoj zbirci prikazuje tehničke modele kao što su IMV 1000 s motorom DKW, kao i druge inovativne modele s motorima Renault i Mercedes-Benz. Između ostalog, prezentirani su legendarni modeli Renault 4, Renault 12, Renault 16 i Renault 18, kao i kamp-prikolice koje su se proizvodile pod brendom Adria Mobil - danas samostalnom i respektabilnom tvrtkom.

Osim vozila, zbirka sadrži i bogatu dokumentaciju, fotografije, alate, dijelove i druge predmete iz proizvodnje koji jasno ilustriraju tijek tehničkog napretka i inovacija. Razgled traje od 90-120 minuta, a kako bi doživljaj bio potpun u ovom muzeju ćete uvijek imati i vodiča poput Franca Štupara i Dragice Ferbežar nekadašnjih djelatnika IMV-a a danas članova udruge koja se trudi da se priča o ovoj industrijskoj grani Novog Mesta ne zaboravi.

I tako, oduševljeni Novom Mestom, krećete natrag kući slažući doživljaje koje nudi ova destinacija. Idete li prema Zagrebu, usput stanite na još jednom sjajnom mjestu ove destinacije. S autoceste skrenite u Hotel&Restaurant Dolenjc u kojem nude odlične gablece i ručak (od 10-15 eura za tri slijeda) ali i otkrivaju dodatnu atrakciju-originalan avion parkiran uz hotel koji danas služi kao divno igralište za zabavu cijele obitelji.

