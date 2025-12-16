Galerija 2 2 2 2 Red sanjkanja i skijanja, red toplog čaja ili kuhanog vina, mnogima je definicija lijepog zimskog vikenda, a ako poželite istražiti Sloveniju dobra je vijest da na nekim mjestima sanjke možete i unajmiti. Omiljene destinacije poput Pokljuke, Kranjske Gore, Rogle i Pohorja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a nađe se u Sloveniji i manje razvikanih lokacija. Pa krenimo...

Rogla

Rogla je jedno od najposjećenijih skijališta u Sloveniji i nudi brojne mogućnosti za zabavu u snijegu, poput dnevnog – ili noćnog sanjkanja, a isprobati možete i motorne sanjke. Ma na Rogli se možete sanjkati i ispred svojeg bungalova. Pravo snježno igralište u prirodi nudi adrenalinske avanture, krpljanje, vožnju psećim zapregama ili kočijom s konjskom zapregom, a mališani s animatorima mogu isprobavati razne sportske aktivnosti. Prije putovanja bacite pogled na live kamere i provjerite kakvo je vrijeme.

Pokljuka

Pokljuka je idealno mjesto za izlet u kombinaciji s Bledom, o čemu smo pisali ovdje, a i jedna je od najpoznatijih destinacija za obiteljsko sanjkanje. Sanjkališta je više pa možete birati, a bliže skijalištu na raspolaganje je i pokretna traka. Odlučite li se za sanjkanje uz Sportski centar Pokljuka, kada vam dosade aktivnosti možete guštati na zimskom suncu i grijati se uz kakvu šalicu toplog napitka. Tko poželi, na Pokljuki se može okušati i u skijaškom trčanju. Prije nego krenete na put provjerite da nema kakvih organiziranih događanja na kojima ne želite sudjelovati kako biste izbjegli gužve.

Sanjkanje (Foto: Shutterstock)

Kranjska Gora

Danju, ili na osvijetljenim stazama noću, Kranjska Gora nudi pregršt mjesta za sanjkanje. Ako vrijeme to dopusti, možete doživjeti čaroliju noćnog sanjkanja u Gozdu Martuljku. Organizirano sanjkanje moguće je i u Krnici ispod prijevoja Vršič, a odlična lokacija za sanjkanje nalazi se i u blizini skijališta u Mojstrani. Sanjkati se možete i u slikovitoj dolini Tamar. No vjerojatno ćete se najviše zabavljati na “glavnoj plaži”. Kućice na rubu “plaže” brinu se da nitko ne ostane gladan. Najveća prednost Kranjske Gore je uređena infrastruktura i zabava, a nedostatak su gužve.

Kriška planina

Sanjkalište na Kriškoj planini, koja je dio ski centra Krvavec ima najdužu dječju pokretnu traku u Sloveniji. Staza za sanjkanje odvojena je od skijaške, a traka posebno veseli sve roditelje koji nisu u formi života pa hvataju zrak dok vuku klince uzbrdo. Ondje ćete pronaći brojne mogućnosti za guštanje u pogledu, sunčanje i fini ručak ili topli napitak na kakvoj terasi.

Velika planina

Velika planina, najveće pastirsko naselje u Europi zapravo je visoravan koja se smjestila nedaleko od Ljubljane, nadomak Kamnika u Kamniško- Savinjskim Alpama. Kada je bijeli pokrivač pretvori u zimsku idilu, Velika planina postane omiljena destinacija za obiteljski odmor. Ondje se možete do mile volje sanjkati danju, ali i noću. Vikendom je glavni hit uređena i dobro osvijetljena staza dugačka 2,5 km za sanjkanje do koje vodi žičara, a u blizini ćete pronaći dovoljno mjesta za okrepu kakvom hranom ili pićem.

