Beč, grad koji svi volimo zbog njegove kulture, povijesti i arhitekture, nije samo destinacija za ljubitelje umjetnosti i povijesti. Ako ste poput mene, ljubitelj adrenalina i tražite nešto što će vam podići puls, onda je zabavni park Prater definitivno mjesto koje trebate posjetiti. Ovo ogromno, impresivno mjesto u srcu Beča nudi bezbroj aktivnosti za one koji vole zabavu – i to u nedjelju, kada se većina Beča odmara.

Prater kroz povijest – od aristokratskog lovišta do zabavnog parka

Prater je nekada bio carsko lovište, dostupno samo aristokraciji, sve dok ga austrijski car Josip II. 1766. nije poklonio Bečanima kao javno mjesto za razonodu. Car je također dopustio otvaranje restorana i kioska, što je ubrzo dovelo do razvoja preteča današnjeg Wurstelpratera, dijela parka poznatog po zabavnim atrakcijama. Tamo su se počeli okupljati ugostitelji, trgovci medenjacima (Lebzelter), a nisu kasnili ni prva ljuljačka i vrtuljci.

Prater u Beču - 3 (Foto: Saša Vugrinec)

Ono što je počelo kao mjesto za odmor aristokrata, danas je raj za ljubitelje zabave i adrenalina. 1897. godine u Prateru je podignut jedan od najpoznatijih simbola Beča – Riesenrad (veliki panoramski kotač). Od tada, Prater postaje mjesto gdje svatko može pronaći nešto za sebe. Na vožnjama su uživali svi, od aristokrata u kočijama, do vojnika i pralja koje su se ovdje krišom sastajale.

Prater - besplatan ulaz i more adrenalina

Kad smo prvi put kročili u Prater, bilo je gotovo nevjerojatno da se ulaz u ovako velik park ne naplaćuje. Iako nisam imao visoka očekivanja jer smo Beč posjetili u nedjelju – dan kad grad gotovo prestaje disati, iznenadio sam se kad sam vidio koliko je ovdje živo. Beč u nedjelju zna biti prilično miran, ali Prater prkosi tom trendu. Već pri ulasku osjetite atmosferu – sa svih strana čujete glazbu, uzvike oduševljenja, a tu i tamo, neki zvuk automata za igre koji priziva sretnike.

Što je posebno zanimljivo? Nema mnogo djece. Iako je park zabavan za sve uzraste, uočio sam da je publika većinom starija – od tinejdžera do parova i čak starijih osoba koje uživaju u vožnjama. Ovaj aspekt me iznenadio jer sam očekivao tipičan obiteljski park, no Prater ima nešto za svakoga. Ako volite vožnje koje dižu adrenalin, ovo je savršeno mjesto.

Vožnje za hrabre - ali oprez!

Ako volite izazivati svoju hrabrost, vožnje su apsolutno genijalne. No, imajte na umu – nisu baš za one slabog srca. U svakom kutku parka nalazi se poneka atrakcija koja obećava dozu adrenalina, ali jedna je vožnja zaslužila posebno mjesto u mom srcu – slobodan pad. Možda zvuči zastrašujuće (i jest), ali istovremeno nudi spektakularan pogled na cijeli grad. Iako sam se u jednom trenutku zapitao je li pametno sjesti u tu vožnju, pogled koji se pruža s vrha učinio je svaku sekundu straha vrijednom. Cijena od 6 eura po osobi čini se kao prava sitnica za takvu kombinaciju uzbuđenja i pogleda.

Kuća strave? Pa, nije nas baš preplašila. Bilo nam je više smiješno nego strašno, no možda smo mi jednostavno previše otporni. Iako, moram priznati, jedna od mojih prijateljica toliko je glasno vrištala da smo se smijali cijelo vrijeme. Nismo dobili ono što smo očekivali u smislu strave, ali za smijeh i dobru zabavu, vrijedi uložiti 6 eura.

Vlak smrti? To je potpuno druga priča! Park nudi nekoliko različitih verzija ove klasične atrakcije, od manjih vlakova do onih koji su stvarno intenzivni. Osobno mi je svaki bio zabavan, a cijene variraju od 5 do 10 eura, ovisno o dužini i vrsti vožnje. Ako volite dobar rollercoaster, Prater ih ima napretek.

Popis svih atrakcija, cijene i radno vrijeme možete pronaći na njihovoj službenoj web stranici, što svakako preporučujem provjeriti prije dolaska.

Automati za medvjediće i solidna klopa

Jedna od onih stvari koje su me uhvatile nespremnog bila je količina automata za medvjediće. Znate one automati u kojima pokušavate zahvatiti plišanu igračku s mehaničkom rukom? Da, nažalost, bili smo ti ljudi koji su bacili previše novca na te igre, nadajući se da ćemo kući odnijeti medvjedića. Naša sreća nije bila na visini, ali susreli smo ljude s po tri ili četiri medvjedića u rukama – očito su oni nešto bolje prošli. No, smijali smo se cijelo vrijeme, pa nismo žalili ni centa.

Kad je riječ o hrani, Prater ne razočarava. Gotovo na svakom uglu naići ćete na kioske s hranom – od klasične fast food ponude do slastica. Mi smo odlučili stati na kebab, koji je bio sasvim solidan izbor za brzinski obrok. Za 6 eura dobili smo nešto jednostavno, ali ukusno. Nakon kebaba, zasladili smo se churrosima – malo su bili tvrđi nego što bih volio, ali ipak ukusni.

Kako doći do Pratera i što još trebate znati

Prater se nalazi u središtu Beča i lako je dostupan javnim prijevozom. Mi smo koristili metro (U-Bahn), liniju U1, koja vas dovodi gotovo pred vrata parka. Ako dolazite autom, vikendom ne morate brinuti o parkingu – u okolnim kvartovima ga je lako pronaći, a što je još bolje, vikendom se ne naplaćuje. Tako da imate sve uvjete za ugodan posjet, bez prevelike logistike.

Ako volite adrenalin, vožnje koje dižu srce u pete i želite iskusiti drugačiji Beč, Prater je nezaobilazna destinacija. Uz besplatan ulaz, pregršt vožnji i hrane na svakom koraku, ovo je park koji vam nudi mnogo više nego što ste možda očekivali.

Savjet +: Ako planirate posjetiti Beč ove zime, ne propustite Zimski market na Riesenradplatzu. Od 16. studenog 2024. do 6. siječnja 2025. Prater slavi 15. godišnjicu ovog događanja pod motom "Prater rocks!". Ovaj zimski market nudi zabavu za cijelu obitelj uz topli punč i fantastične žive nastupe koji će vas zagrijati i u najhladnijim danima. Osim bogate kulinarske ponude, šarmantno uređen market nudi niz štandova na kojima možete kupiti unikatne poklone. Za ljubitelje glazbe, tijekom 52 dana zimske zabave održat će se čak 40 koncerata uživo – od gospela, popa do soula. Posebno se ističe tradicionalna Silvestarska proslava i novogodišnji koncert.

