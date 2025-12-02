Galerija 2 2 2 2 Rudarska baština Labinštine živi u pričama koje se prenose generacijama, a najbolji način da ih se doživi jest upravo tamo gdje su nastale – u krajoliku koji spaja Labin i Rašu. Priliku za takav doživljaj dobit ćete u nedjelju, 7. prosinca 2025., kada Turistička zajednica Grada Labina i Turistička zajednica Općine Raša organiziraju besplatno vođeno pješačenje Stazom Svete Barbare – rutom koja Labin povezuje s Rašom, najmlađim istarskim gradom.

Pješačenje počinje u 10:00 sati ispred Gradske knjižnice Labin, smještene u autentičnom ambijentu industrijske baštine poznate kao Pijacal, mjestu na kojem još uvijek odjekuju priče o labinskom rudarstvu. Pod vodstvom iskusne vodičkinje Kristine Načinović Jakovčić tijekom pješačenja imat ćete priliku otkrivati povijest rudarskog života – kroz zanimljive anegdote, mjesta koja su obilježila svakodnevicu rudara i zanimljive prizore.

Put vas dalje vodi kroz šarmantni Stari grad Labin, odakle se pruža pogled na dolinu koja će ubrzo biti vaš sljedeći korak. Nakon ugodnog spusta prema Presici i Kapelici, staza prolazi uz kamenolom Karlota i kraj rudarskog okna koje označava da se približavate Raši. Grad izgrađen 1937. godine za rudare i njihove obitelji, ostavlja snažan dojam svojom jedinstvenom arhitekturom, posebno crkvom sv. Barbare u obliku izvrnutog vagoneta te zvonikom koji oblikom priziva rudarsku lampu.

Po dolasku u Rašu čeka vas kratki predah i gostoljubiv doček – degustacija vina obitelji Juričić te slani i slatki zalogaji iz radionice OPG-a Forto. Slijedi besplatan obilazak Centra za posjetitelje Kovarska kuća Arsia, gdje rudarska prošlost ponovno oživi kroz priče, fotografije i interaktivne sadržaje, a očekujev vas i dobra zabava uz harmoniku. Nakon pauze, povratak prema Labinu vodi preko Krapna, zaključujući ovu kružnu rutu kao savršeni spoj prirode, kulture, povijesnih tragova i aktivnog uživanja na otvorenom.

Sve što vam je potrebno za pješačenje jest udobna obuća, slojevita odjeća, štapovi za hodanje, boca vode i dobar duh, uz obaveznu prijavu putem obrasca do petka, 5. prosinca 2025. u 10:00 sati. Za prijavu kliknite ovdje.

Slobodno povedite i vaše četveronožne ljubimce, ali pazite da su na povodcu i pod vašim okom. Priključite se ovoj avanturi i doživite povijest Labinštine iz druge perspektive – na stazi u kojoj se priroda i baština nadopunjuju, a svaki pogled donosi nešto novo.

