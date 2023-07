Otok Pag možda je siromašan zelenilom, ali mu zato ne nedostaje zanimljivih običaja i tradicija, mjesta na kojima se uživa u otočnoj hrani (tko još ne zna za paški sir i janjetinu), kao ni lijepih krajolika i plaža.

Otok kamene čarolije nudi gotovo nestvarne vizure koje se nerijetko uspoređuju s Mjesečevom površinom. Nešto dalje od novaljskog šušura i partijanerskog Zrća smjestila se mirna Metajna, malo mjesto u kojem možete naći slikovite otočne plaže - Rućicu i Beriknicu, koje povezuje uzbudljiva trail-staza Life on Mars .

Do Metajne možete stići i redovnom putničkom linijom iz Novalje koja vozi nekoliko puta dnevno, a dolazite li automobilom, na raspolaganju vam je i prostrani parking nedaleko od plaže Ručice. Osim suncobrana, koji je obvezan jer prirodnog hlada nema, ponesite i dobre tenisice kako biste mogli bezbrižno hodati po kamenju.

Desetak koraka od centra Metajne je i izvor pitke vode na kojem se možete opskrbiti za plažu. Metajna je poznata po izvorima pitke vode, što sugerira i naziv plaže Beriknice od lokalne riječi "ričica" zbog potočića i izvora u blizini, koji, uostalom, i objašnjavaju otkud mokro tlo na nekim dijelovima staze.

Plaže Ručica i Beriknica na Pagu - 5 (Foto: Nika Borovac)

Do plaže Ručice možete stići s dviju strana iz Metajne, a mi smo krenuli Južnim krajem koji vodi do Vrha briga, gdje ćete vidjeti i putokaz za trail-stazu Life on Mars. Otamo do plaže teško se odlučiti na koju stranu gledati: kamene skulpture ili travke što se povijaju na vjetru i spajaju s nebeskim plavetnilom. Slikovita prostranstva i mirisi bilja stvaraju poseban osjećaj, a prije nego što se otvori pogled na Ručicu, ugledat ćete iznad glave čamac restorana Kanjon.

Iz Metajne je potrebno dvadesetak minuta laganog hoda do pješčano-šljunčane Ručice, a odlučite li krenuti nešto dalje, do Berikinice i penjališta Stogaj, impozantnog kamenog tornja koji penjače poziva da dođu do vrha, trebat će vam još desetak minuta.

Krenite trail-stazom kamenim stepenicama na kraju Ručice pa slijedite markacije i nema šanse da se izgubite. Označeni krugovi na golom se kamenu izvrsno vide, ali hodajte pažljivo jer je teško maknuti pogled s kamenih remek-djela prirode koji stvaraju zanimljive oblike. Osim po Stogaju, Beriknicu ćete prepoznati po golemim stijenama što se uzdižu iz vode, a spuštajte se pažljivo, korak po korak, da vas kamenje koje se zna otkotrljati ne bi prevarilo.

