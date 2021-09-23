Galerija 1 1 1 1 Iako je svako doba godine idealno za posjet Belopeškim jezerima na sjeveru Italije, mnogima su najljepša pri kraju ljeta, kada se smanje gužve. Krošnje koje se zrcale u modroj vodi i predivna priroda koja okružuje jezera nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Belopeška jezera ili Fusine pronaći ćete u podnožju planine Mangart, dijela Julijskih Alpi. Laghi di Fusine nalaze se nedaleko od talijanske granice sa Slovenijom – dvadeset minuta vožnje od Kranjske Gore, u regiji Furlanija-Julijska krajina (Friuli-Venezia Giulia), omeđenoj Alpama. Da biste stigli do jezera, trebat će vam nešto manje od tri sata od Zagreba, ili dva – računate li od slovenske granice.

Belopeška jezera - 1 (Foto: Shutterstock)

Što raditi na jezerima?

Osim vožnje biciklom, šetnje i planinarenja, fotografiranja ili samo zurenja u jezero, ondje možete popiti kavu, Aperol Spritz ili nešto pojesti. Od parkirališta, gdje ćete platiti nekoliko eura za automobil, do prvog jezera Inferiore potrebno je oko desetak minuta hodanja. Ondje možete popiti kavu, unajmiti čamac ili nastaviti dalje stazom prema jezeru Superiore, gdje se nalazi lijepo mjesto za piknik ili odmor.

Najviše ljudi posjećuje jezera tijekom ljeta, dok je zimi manje turista. Odlučite li se krenuti prema jezerima kada zahladi, ponesite dobre cipele jer zna napadati snijega.

Stazica oko obaju jezera dugačka je pet kilometara, a da biste se njome prošetali, trebat će vam oko sva sata.

Prema komentarima na društvenim mrežama i turističkim internetskim stranicama, najteže je otići s jezera. Uspoređuje ih se s umjetničkim djelom u koje bi se danima moglo gledati, a upravo se i zbog toga mnogi vraćaju na sjever Italije.

Više o tome kako provesti dan na Belopeškim jezerima pročitajte ovdje.

