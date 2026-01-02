Galerija 6 6 6 6 Zima i rano proljeće idealno su vrijeme za istraživanje sunčanih otoka jer nude ugodne temperature, manje gužve i spektakularne krajolike. Lanzarote oduševljava surovim vulkanskim stazama uz ocean i pejzažima nalik drugom planetu, Madeira je raj za planinare zahvaljujući mreži levada, planinskim vrhovima i bujnoj vegetaciji, dok Cipar u zimskim mjesecima spaja mediteransko sunce s planinama Troodosa, gdje su moguće šetnje, ali i snijeg na vrhovima. Aktivni odmor uz more, prirodu i svjež zrak u ovom je razdoblju posebno dojmljiv – bez ljetnih vrućina i turističke vreve.

Sanjkanje na Cipru

Na mediteranski otok tirkiznog mora i mirisnih borova ne mame samo plaže i kokteli - Cipar zimi privlači i one koji uživaju u planinarenju, skijanju ili sanjkanju. Planinski lanac Troodos zeleno je srce otoka koje zimi u bijelo oboji snijeg. Vrh najvećeg ciparskog planinskog lanca Troodos nalazi se na planini Olimp visine 1952 metra. Troodos pokriva trećinu otoka i zbog svojih izvora i rijeka predstavlja najvažniji izvor vode na Cipru. Ljeti se ondje dolazi udahnuti svježeg planinskog zraka, uživati u mirisu stabala i zvucima vodopada te istražiti zanimljive gradiće i upoznati se s njihovim zanimljivim pričama. Otok nudi velik izbor lako dostupnih planinarskih staza koje posjetitelje vode do nekih od najljepših kutaka Cipra.

Cipar - 2 (Foto: Shutterstock)

Prirodu možete istraživati označenim pješačkim stazama, prolaziti kroz mirna sela s popločanim ulicama i kamenim kućama, otkrivati samostane i vinograde. Karte i vodiči dostupni su u turističkim uredima u većim ciparskim gradovima, kao i online. Ovisno o iskustvu i raspoloženju, možete odabrati lagane, srednje zahtjevne ili izazovne staze, kao i vođene planinarske ture, ako ne volite sami lutati. Najljepše planinarske staze na Cipru uključuju rutu do vodopada u okrugu Limassol, stazu Afrodite i Adonisa nedaleko od Pafosa.

Planinarenje po kraterima

Možda i najfascinantniji od Kanarskih otoka je Lanzarote, najsjeverniji otok arhipelaga. Poseban je zbog vulkanskog okoliša - gotovo da nema drveća, no biljni život je raznolik i lijep. Sela prepuna malih bijelih kuća privlače idilom, baš kao i pješačke staze s pogledom na plavetnilo. Oblikovan stoljećima vulkanske aktivnosti, Lanzarote nudi dramatičan krajolik koji omogućuje hodanje po poljima lave, uspone na kratere i šetnje surovim obalnim stazama. Jedno od najpoznatijih područja za planinarenje je Nacionalni park Timanfaya, poznat po jedinstvenom izgledu nalik mjesečevoj površini. Ondje možete otkrivati geotermalne izvore i drevne tokove lave, kao da ste na nekom drugom planetu.

Lanzarote - 3 (Foto: Shutterstock)

No Lanzarote nije samo otok vulkana - može se pohvaliti i spektakularnim obalnim stazama, pustinjskim ravnicama i zelenim dolinama. Možete pješačiti od dramatičnih litica do skrovitih uvala ili šetati bijelim selima prošaranim palmama. Bez obzira jeste li početnik ili iskusni planinar, ovdje ćete pronaći staze prilagođene svim razinama kondicije. Vinska regija La Geria nudi šetnje kroz vinograde koji rastu u vulkanskom pepelu, na sjevernoj obali možete uživati u pogledu na ocean i prirodne bazene, a Caldera Blanca ima panoramsku stazu oko golemog vulkanskog kratera. Planinarske avanture dodatno obogaćuje nasljeđe Césara Manriquea, kultnog umjetnika i arhitekta Lanzarotea. Njegovi projekti, poput Jameos del Agua i vidikovca Mirador del Río, skladno su uklopljeni u prirodni krajolik i često se nalaze u blizini slikovitih pješačkih ruta.

Šetnja povijesnim tunelima

Madeira, portugalski biser usred Atlantika nudi savršeni bijeg od sive zime. Ondje kao da vrijeme stoji, a život teče u skladu s netaknutom prirodom. Avokado, mango, orhideje, bugenvilije cvatu svugdje uokolo na bogatom tlu starog vulkana. Iako je Madeira bliža Maroku, pripada Portugalu i predstavlja raj za ljubitelje aktivnog odmora. Otok nudi brojne planinarske staze, plaže za surfanje te izlete brodom za promatranje kitova, kao i mjesta za kušanje fortificiranog vina – madeire. Tko poželi, može otkrivati povijesne vinske podrume razasute po glavnom gradu Funchalu i njegovoj okolici. Osim po vinu, otok je poznat i po tome što je ondje rođen jedan od najpoznatijih nogometaša na svijetu, Cristiano Ronaldo.

Madeira - 2 (Foto: Shutterstock)

Na Madeiri se pojam vereda odnosi na pješačke staze, dok levade označavaju umjetne kanale za navodnjavanje koji presijecaju otok. Levade čine jedinstvenu mrežu povijesnih kanala za navodnjavanje, građenu od 16. stoljeća za dovod vode s vlažnijeg sjevera na jug. Danas su te slikovite staze glavna pješačka atrakcija, prolaze kroz šume i tunele, a služe i za pokretanje hidroelektrana. Popularne pješačke rute uključuju šetnje uz vodopade, kroz tunele i strme stijene. Službene planinarske staze označene su oznakom PR uz pripadajući broj, a osim njih pronaći ćete i brojne neoznačene pješačke staze. Najbolje vrijeme za izlete je rano jutro, kada možete u miru uživati u krajoliku prije dolaska turističkih autobusa i školskih grupa. Također, rano ujutro obično nema problema s parkiranjem.

