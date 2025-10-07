Galerija 6 6 6 6

Gorski kotar uvijek je dobra ideja! Ljubitelji prirode tijekom cijele godine uživaju u njegovim šumama, jezerima i rijekama, čistom zraku i dobroj hrani. Tijekom ljeta ovdje traže spas od nepodnošljivih vrućina, a zimi mjesto na kojem se mogu prepustiti snježnim radostima.

Zeleno srce Hrvatske uistinu je idealna lokacija za punjenje baterija i dubinski odmor. Ako ste u potrazi za mjestom na kojem biste mogli pobjeći od svakodnevice i stresa na nekoliko dana, kućica Dream Sky u Mrkoplju dobro je rješenje.

Dnevni boravak spoj je rustikalnog šarma i modernih detalja (Foto: Airbnb.com)

Okružena je šumom, a s njezine terase puca prekrasan pogled na okolne planine. Od Nacionalnog parka Risnjak, pak, udaljena je tek 30-ak kilometara.



Kućica Dream Sky obuhvaća dvije spavaće sobe za maksimalni smještaj četiriju osoba. Na raspolaganju vam je i moderno opremljena kupaonica, minikuhinja s blagovaonskim stolom te kompaktan dnevni boravak s prekrasnim pogledom na okolicu.



U zapanjujućim krajolicima možete uživati i na terasi kuće, na kojoj se nalazi hidromasažna kada stvorena za opuštanje pod zvijezdama.

Hidromasažna kada s prekrasnim pogledom na okolicu (Foto: Airbnb.com)

Smještaj nije bio samo lijep već i puno bolji nego što se čini na fotografijama. Sve je bilo superčisto, s ljubavlju namješteno i opremljeno mnogim praktičnim dodacima. Posebno su nam se svidjeli dodatni detalji koje inače ne biste očekivali: igre za ugodne večeri, osvježavajuća pića, pa čak i toaletni pribor u slučaju da ste nešto zaboravili, piše zadovoljna korisnica na Airbnbu.



Kućica Dream Sky iznajmljuje se preko te internetske platforme po cijeni od 158 eura na noć. Dio njezina šarma otkrijte u fotogaleriji na početku teksta.

