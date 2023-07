Ljetovanje u Slavoniji i Podravini nudi brojne mogućnosti za zabavu, opuštanje i osvježenje – bilo u autohtonim vinskim sortama ili kupanjem na Dravi i Križnici. I dok su dravske plaže više-manje svima poznate, područje Križnice, gdje se gdje se susreću stari i novi tok rijeke Drave je nešto manje razvikan. Tu, čistu egzotiku pronaći ćete nedaleko od Pitomače i blizu granice s Mađarskom, gdje se smjestio posljednji otok u nekadašnjem Panonskom moru i jedini naseljeni riječni otok u našoj zemlji.



Do Križnice možete na dva, itekako slikovita načina – skelom ili 250 metara dugim visećim pješačkim mostom. Na plaži pored mosta možete se izležavati do mile volje na vrućem pijesku, igrati odbojku, roštiljati i osvježiti se u Dravi koja na ovom malom prostoru kreira najljepše meandre od izvora do ušća.

Samo po sebi, ime Križnica sugerira na "križanje", a u ovom slučaju su to šume, razni poljski putovi i vode. Križnica je ove godine postala bogatija za Centar za posjetitelje s bioistraživačkom stanicom, suvenirnicom vidikovcem. U vanjskom dijelu nalaze se poučna staza i umjetno biološko jezero, a posjetiteljima su na raspolaganju električni vlak, bicikli i kanui.

Piknik na Jankovcu (Foto: Matija Turkalj)

Kraj u kojem Podravina susreće Slavoniju istražiti možete i biciklom. Uz rijeku Dravu biciklističkom rutom ide se do Ludbrega, Legrada i zelenog uščća Drave i Mure te nastavlja do Koprivnice i proteže uz granicu s Mađarskom do Pitomače i Križnice. Nastaviti dalje možete do Virovitice, pustare i ergele konja Višnjica, Donjeg Miholjca, Belišća i Valpova, sve do sela Josipovac nadomak Osijeku.

Park šuma Jankovac, predivna gorska dolina Parka prirode i UNESCO geoparka Papuk također je jedna od omiljenih destinacija ovog kraja, a osvježenje možete potražiti u debeloj hladovini šume s pogledom na dva jezera. Ondje ćete naći i planinarski dom, vodopad Skakavac, kao i Grofovu stazu s drvenim mostovima.

Geo-info centar u Voćinu otkrit će vam nešto više o davnoj prošlosti Papuka, a Pustara Višnjica pored Slatine, između obronaka Papuka i rijeke Drave, idealno je mjesto za one koji žele jahati ili okusiti tipična jela tog kraja. Poželite li nešto slatko za kraj, krenite u Dvorac Janković u Suhopolju, gdje vrsna slastičarka Sandra Jadek nudi vrhunske kolače. Dvorac Janković neizostavni je dio Plemićke rute Virovitičko-podravske županije na kojoj su obnovljeni dvorci, kurije, ljetnikovci i utvrde…

