Galerija 0 0 0 0 Otok Corvo je najmanji otok Azorskog otočja – prostire se tek na 17 četvornih kilometara u Atlantskom oceanu. Većinom otoka u ovom portugalskom arhipelagu dominira vulkanski krater Caldeirão, a 400-injak stanovnika živi u jedinom naselju po imenu Vila do Corvo.

Iako je otok Corvo povezan avionskom linijom i ima vlastiti aerodrom, do njega nije lako doći. Ovdje su vremenske prilike, naime, vrlo nepredvidljive.

Magla i jaki vjetrovi se spuštaju, odnosno nastaju – u trenu – pa mogu uzrokovati nepredviđena kašnjenja i otkazivanja letova. Nikad ne znaš što će te dočekati. Iskusni putnici tvrde da letovi znaju kasniti satima – pa čak i danima, zbog vremenskih neprilika.

Treba znati ovdje sletjeti s avionom (Foto: Shutterstock)

Preporučuje se da uvijek kupite dobro putno osiguranje kad putujete na Corvo kako biste se osigurali da ćete biti kompenzirani i zbrinuti u slučaju kašnjenja i dramatičnih promjena planova.

Čak i kad uspijete uhvatiti avion koji leti do otoka, to će obično biti neki manji model. Veliki putnički zrakoplovi ovdje ne mogu sletjeti jer Zračna luka Corvo ima betonsku pistu dugu tek 800 metara.

Sletjeti na takvu kratku pistu je poseban osjećaj, o čemu je video snimila ekipa YouTube kanala Yes Theory. Kako je ekipa putovala do Corva, pogledajte u videu u nastavku ovoga teksta.

Je li vam ljepša od naših? Proglašena najbolja plaža u Europi +1