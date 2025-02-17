Galerija 0 0 0 0

Jezero Constance ili Plavo jezero u sklopu Nacionalnog parka Nelson Lakes na Južnom otoku Novog Zelanda popularna je turistička atrakcija među planinarima, a pogotovo u posljednjih desetak godina otkako su njene fotografije na društvenim mrežama postale viralne.



Ovo ledenjačko jezero okruženo planinama i prekrasnom prirodom karakterizira izvanredno plava boja vode. Prije desetak godina znanstvenici su potvrdili da jezero ima iznimnu optičku čistoću - i vidljivost do 80 metara dubine te se smatra vizualno najčišćim izvorom slatke vode koji su dotad zabilježili.



Titula najbistrijeg jezera na svijetu udvostručila je broj posjetitelja u relativno kratkom vremenu te izazvala bojazan lokalnog stanovništva na Novom Zelandu da će ono ugroziti njegovu čistoću.



Ponajviše strahuju od širenja mikroskopske alge lindavia koja stvara sluz u vodi i zamagljuje je. Spomenuta alga već se nalazi u novozelandskim jezerima Rotoiti, Rotoroa i Tennyson, a postoji i velika opasnost da se prenese i u ovo jezero.

To i nije tako teško kao što možda mislite. Dovoljno je da samo jedna kap vode koja sadrži tu invazivnu mikroskopsku algu – s planinarskih gojzerica ili pak boce s vodom uđe u jezero i ugrozi ekostanište.



Za maursko pleme Ngāti Apa koje je originalno otkrilo jezero i nazvalo ga Rotomairewhenua, ili u prijevodu jezero mirnih zemalja, ono ima važnu kulturalnu i duhovnu komponentu – smatraju ga svetim mjestom koje pomaže dušama pokojnika da prijeđu na drugu stranu.



Iz tog razloga, ulazak u vodu je zabranjen. Zabranjeno je kupanje, vlaženje ručnika da biste se rashladili u topao ljetni dan ili guranje GoProa u njegovu unutrašnjost da biste snimili atraktivnu podvodnu fotografiju.



Ulazak u vodu je zabranjen i kako bi se spriječilo širenje invazivne alge . Da bi se dodatno zaštitili od te mogućnosti novozelandski Odjel za zaštitu prirode u suradnji sa zajednicom plemena Ngāti Apa postavili su stanice za čišćenje pokraj jezera u kojima je lindavia prisutna.



Postavljeni su i edukativni znakovi koji zahtijevaju da planinari očiste svoje gojzerice i opremu prije nego što krenu prema Rotomairewhenu.

Divovski odvod: Bez najave usisava sve što se nađe na putu +0