Galerija 9 9 9 9 St. Gilgen je slikovito mjesto na sjeverozapadnoj obali Wolfgangseea, jezera u blizini Salzburga. Nalazi se na 545 metara nadmorske visine i broji nešto manje od četiri tisuće stanovnika, pa je uz pravo alpsko jezero, ljupke kuće s puno cvijeća, scenografiju od zasniježenih vrhova i nadimak “Mozartovo selo" imao sve preduvjete da postane turistički biser. Imao je i tu (ne)sreću da ga gužve zaobiđu, barem onakve kakve poznaje najpoznatije selo na jednom jezeru južnije - Hallstadt, naravno.

St. Gilgen je ime dobio po lokalnom nadimku svetog Egidija, a središte sela označeno je i zvonikom crkve koja je njemu posvećena. Mirno planinsko mjesto koje se spominje još u 14. stoljeću užurbalo se, barem u fazama ljetne i zimske sezone, prvo dolaskom parobroda na jezero sredinom 19. stoljeća, a nekoliko desetljeća kasnije i izgradnjom željeznice Salzkammergut-Lokalbahn.

Mnogi su imućni Bečani ovdje počeli graditi svoje ljetnikovce, ali sigurno je najpoznatija osoba koja je skoro posjetila selo - Salzburžanin - Mozart. St. Gilgen, ili barem njegov turistički ured, voli se nazivati Mozatovim selom, iako “onaj” Mozart, W.A., u njemu nikada nije bio. Jest da mu je djed ovdje radio, majka se rodila i sestra se udala, ali genijalni skladatelj nije ga stigao posjetiti, pa mu možemo dopustiti tek da je "selo Mozartovih". Kad već razbijamo mitove o Mozartu, nije loše spomenuti da se jezero Wolfgangsee isto ne zove prema njemu, nego prema svetom Wolgfangu, prema kojemu je ime vjerojatno dobilo i "čudo od djeteta”.

Ljetne radosti i barokna zima

Od onog prvog parobroda koji su prije više od 150 godina porinuli u ovo alpsko jezero čudesne tirkizne boje, ono je bez prestanka išarano brodovima, koji prije svega pojednostavljuju život lokalnom stanovništvu i povezuju tri najveća naselja na jezeru - St. Gilgen, St. Wolfgang i Strobl. Naravno, alpske vizure i svjež zrak privlače zaljubljenike u prirodu – u toplom dijelu sezone ovdje sve pršti od vodenih sportova i zabave na vodi, a okolna su brda puna planinara.

Staze vode uz obalu, preko šumovitih brežuljaka iznad Fürberga, sve do vidikovca Ochsenkreuz koji pruža prekrasan pogled na jezero i gradić. Oni željni atraktivnijih vrhova lako se mogu uputiti prema Weißwandu, Gamswandalmu ili na popularni Zwölferhorn, do kojeg vozi žičara. Kada zahladi, jezero i okolica nude i razne zimske aktivnosti: klizanje, sanjkanje, skijaško trčanje, curling, zimska planinarenja, opuštanja u obližnjim toplicama i naravno, skijanje na obližnjim skijalištima (St. Gilgen ima jednu žičaru).

Zimi obalu jezera zauzmu šetači i kreću se za mirisom cimeta i kuhanog vina. Tri jezerska mjesta imaju naime zajednički advent, "advent kakav je nekad bio”, Wolfgangsee Advent koji povezuje tri mjesta na jezeru, ali svaki od njih ima svoj poseban tematski ugođaj. U St. Gilgenu se organizira „Barokni advent“, poznat po velikim svijećama – najveća među njima visoka je čak 11 metara i pluta na jezeru, kao i čarobnom božićnim lampicama koje mjestu daju bajkovit izgled. Adventske kućice ukrašene su baroknim motivima, a nude razne lokalne delicije i rukotvorine.

Isplati se! Detaljan vodič kroz jedan od ugodnijih i podcijenjenih Advenata u regiji +19