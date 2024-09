Kalnik se nalazi na sjeveru Hrvatske i čini prirodnu granicu Zagorja, Prigorja i Podravine. Samo 80 kilometara udaljen od Zagreba, idealno je odredište za jednodnevan izlet – po svakome guštu. U njemu će jednako uživati planinari, alpinisti, šetači na kraće staze i tragači za ostacima burne povijesti ovoga kraja.

Kalnička je gora duga 16 kilometara, proteže se smjerom jugozapad – sjeveroistok, prosječno je visoka između 400 i 500 metara, dok je najviši vrh, stjenoviti Vranilac, na 643 metra nadmorske visine i s njega se pruža lijep pogled na Prigorje i Zagorje.

Kalnik - 6 (Foto: Shutterstock)

Kalniku se može pristupiti sa svih strana i stazama različite zahtjevnosti i dužine, ali najviše planinara i izletnika za početnu će točku odabrati Planinarski dom Kalnik, gdje mogu ostaviti automobili, i od kojega mogu odabrati više staza različite zahtjevnosti, a po povratku se okrijepiti i osvježiti.

Velik je dio Kalničke gore proglašen zaštićenim krajolikom, a područje oko Malog Kalnika ima status posebna botaničkog rezervata. Od četiri nekadašnje gradine najbolje je očuvana ona na Velikom Kalniku, sagrađena u doba provala Tatara, a u nju je često navraćala i Barbara Celjska, koju je narod prozvao Crnom Kraljicom, pa ćete ovdje čuti i mnoge legende o njoj i njezinu blagu.

Veliki Kalnik i kružna poučna staza

Od planinarskog doma do gradine na Velikom Kalniku dijeli vas tek desetak minuta uspona, a dom je i početna točka za Poučnu stazu koja obilazi najviši vrh Kalnika, stazu za vrh Vranilac, vrh Pecu i stazu koja vodi do tjesnaca Vratno.

Kalnik - 7 (Foto: Shutterstock)

Poučna staza duga je pet kilometara i može se prijeći za dva sata. Duž staze je postavljeno deset poučnih ploča s opisima prirodnih znamenitosti Kalničke gore. Kružna poučna staza počinje kod Starog grada Veliki Kalnik, ide sjevernom stranom grebena Kalnik do ispred Malog Kalnika, a zatim natrag južnom stranom grebena do Starog grada Veliki Kalnik.

Staza Sedam zuba i penjalište

Iskusnije planinare i one željne adrenalina neće razočarati staza Sedam zuba. "Zubi" su zapravo stjenoviti greben koji se proteže između gradine Veliki Kalnik i vrha Vranilac. Počinje također kod planinarskog doma, a na dijelovima je prilično zahtjevna i na nekim mjestima dodatno osigurana sajlama i klinovima. Najizazovniji je svakako Sedmi zub, ali on se može i preskočiti, tako da se prije njega spustite na stazu i prošećete do kraja grebena i do samog vrha.

Kalnik - 9 (Foto: Shutterstock)

U blizini planinarskog doma je i najveće sportsko penjalište na sjeveru Hrvatske s više od 200 smjerova u nekoliko sektora. Smjerovi su težine od 3 do 8b, neki su sektori u šumi pa su idealni za ljeto, dok su u klasičnoj penjačkoj proljetno-jesenskoj sezoni najpopularniji oni na stijeni uz Stari grad.

