Galerija 9 9 9 9 Vinkeveen je slikovito mjesto u Nizozemskoj, otprilike na pola puta između Amsterdama i Utrechta. Dovoljno je blizu i jednom i drugom da skoknete na jednodnevni izlet, a ako imate lokalnoga vodiča, velika je šansa da će vam to i predložiti, pogotovo u ona dva topla mjeseca kojima godina počasti sjever kontinenta.

Samo mjesto se ne razlikuje mnogo od drugih nizozemskih malih mjesta, jednom kad se naviknete da su sela bogata i uredna, kuće moderne, namještaj dizajnerski, a teren zauvijek ravan, sva su ona prilično slična. Ali ono što razlikuje Vinkeveen od ostalih sela njegovo je pomalo neobično jezero.

Naiđete li na njegovu fotografiju iz zraka ili ga „preletite“ dronom ili, old school, istražujete kartu, primijetit ćete da ono izgleda kao da je pograbljano. Iz vode vire, kao trake izduženi, pješčani otoci, paralelni i kao preslikani, a kada im se približite iznenadit će vas njihovi prilično oštri rubovi - kao da su odrezani nožem.

Istina i nije daleko od toga. Naime, ovo danas popularno mjesto za odmor i rekreaciju, nekada je imalo sasvim drugačiju funkciju. Ovdje je bilo tresetište, a na otocima, tj. tim dugim trakama zemlje – svježe izvađeni treset se odlagao i sušio.

Treset oduvijek je bio vrijedan resurs u Nizozemskoj, a između 1857. i 1975. Vinkeveense je bio jedno od glavnih vadilišta u ovom dijelu zemlje. Od ožujka do lipnja, treset se vadio jaružanjem i ostavljao da se suši na izduženim otocima. Krajem rujna, potpuno suhi treset bio je spreman za distribuciju po cijeloj Nizozemskoj.

Kada je nafta preuzela glavnu ulogu u energetici, više nije bilo potrebe za tresetom iz ovog močvarnog jezera. Otoci za sušenje ojačani su pijeskom i drugim barijerama, a uskoro su i stavljeni na tržište, pa ljudi na njima počeli graditi kuće i pomalo je stvoreno – popularno odmaralište s kućama na samoj vodi, a radne je strojeve zamijenila - oprema za vodene sportove.

