Pašteta od gljiva jedan je najboljih načina da sasvim iskoristite jesen i bogatstvo koje ona nudi. Za dozu luksuza, dodajte malo ulja od tartufa.
Ovaj recept kombinira zemljani miris gljiva, punoću oraha, vrganja i maslaca i stvara raskošan namaz idealan za predjela ili pobogaćivanje okusa mesnim i drugim jelima.
Pašteta od gljiva - sastojci:
- 100 g oraha, ustitnjenih
- 200 g gljiva (mješavina šampunjona i vrganja, sitno nasjeckanih)
- 1 mali luk ili ljutika (sitno nasjeckana)
- 2 češnja češnjaka (mljevena)
- 100 g maslaca (omekšanog)
- 2-3 žlice maslinovog ulja ili ulja od tartufa
- 50 ml vrhnja za kuhanje
- sol (po ukusu)
- papar (po ukusu)
- malo ribanih tartufa, ružmarina ili timijana, po želji
Pašteta od gljiva - priprema:
- Zagrijte maslinovo ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckani luk (ili ljutiku) i pirjajte dok ne postane staklast, oko 3-4 minute.
- Dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte još minutu dok ne zamiriše.
- Dodajte nasjeckane gljive u tavu i pirjajte dok ne puste vlagu i ne omekšaju, oko 8-10 minuta. Povremeno promiješajte kako se ne bi slijepile.
- Začinite gljive solju i paprom po ukusu.
- Ubacite orahe i smjesu od gljiva u multipraktik. Dodajte omekšali maslac i vrhnje za kuhanje, a zatim miksajte dok smjesa ne postane glatka i kremasta.
- Pazite da ne izmiksate previše; želite sačuvati teksturu.
- Kušajte paštetu i po želji začinite s još soli, papra ili ulja od tartufa.
- Paštetu prebacite u malu posudu za posluživanje ili posudu za pečenje. Pokrijte prozirnom folijom i ohladite u hladnjaku najmanje 2 sata kako bi se okusi sjedinili.
- Paštetu poslužite ohlađenu ili na sobnoj temperaturi, namazanu na tostirane kriške bageta, krekere ili kao prilog mesu i sirevima.
