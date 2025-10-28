Pašteta od gljiva jedan je najboljih načina da sasvim iskoristite jesen i bogatstvo koje ona nudi. Za dozu luksuza, dodajte malo ulja od tartufa.

Ovaj recept kombinira zemljani miris gljiva, punoću oraha, vrganja i maslaca i stvara raskošan namaz idealan za predjela ili pobogaćivanje okusa mesnim i drugim jelima.

Pašteta od gljiva - sastojci: 100 g oraha, ustitnjenih

200 g gljiva (mješavina šampunjona i vrganja, sitno nasjeckanih)

1 mali luk ili ljutika (sitno nasjeckana)

2 češnja češnjaka (mljevena)

100 g maslaca (omekšanog)

2-3 žlice maslinovog ulja ili ulja od tartufa

50 ml vrhnja za kuhanje

sol (po ukusu)

papar (po ukusu)

malo ribanih tartufa, ružmarina ili timijana, po želji Pašteta od gljiva - priprema: Zagrijte maslinovo ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckani luk (ili ljutiku) i pirjajte dok ne postane staklast, oko 3-4 minute. Dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte još minutu dok ne zamiriše. Dodajte nasjeckane gljive u tavu i pirjajte dok ne puste vlagu i ne omekšaju, oko 8-10 minuta. Povremeno promiješajte kako se ne bi slijepile. Začinite gljive solju i paprom po ukusu. Ubacite orahe i smjesu od gljiva u multipraktik. Dodajte omekšali maslac i vrhnje za kuhanje, a zatim miksajte dok smjesa ne postane glatka i kremasta. Pazite da ne izmiksate previše; želite sačuvati teksturu. Kušajte paštetu i po želji začinite s još soli, papra ili ulja od tartufa. Paštetu prebacite u malu posudu za posluživanje ili posudu za pečenje. Pokrijte prozirnom folijom i ohladite u hladnjaku najmanje 2 sata kako bi se okusi sjedinili. Paštetu poslužite ohlađenu ili na sobnoj temperaturi, namazanu na tostirane kriške bageta, krekere ili kao prilog mesu i sirevima.

