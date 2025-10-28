Na južnim obroncima Požeške gore nalazi se mjesto za koje mnogi uopće ne znaju da postoji, a kamoli da su ga vidjeli uživo. Kula Gračanica je idealan povod za izlet biciklom ili pješice i uživanje u raskošnim, zlatnim i crvenim nijansama jeseni. Do cilja možete stići biciklom ili pješice, uređenom stazom iz mjesta Baćin Dol, poznatog i kao selo bez dimnjaka jer su ljudi, da bi izbjegli turski namet po dimnjaku, zidali dimnjake samo do visine krova.

Trebat će vam otprilike pola sata laganog uspona do vrha – kula se smjestila na otprilike četiristo metara nadmorske visine. Gradac i Turski grad, drugi su nazivi za kulu koja je bila u vlasništvu plemstva, ali ne zna se tko ju je sagradio.

"Velika je nepoznanica kada je građena, ali i tko ju je gradio. Zbog preciznosti i kvalitete gradnje povjesničari tvrde kako nije isključeno da iza jedinstvenog objekta stoje mistični Templari. Građevina je to, koja osim stilom gradnje, zadivljuje i monumentalnom veličinom. U svakom slučaju, sigurno je jedino kako je služila kao vojni objekt i izvidnička i relejna postaja, koja je, kažu skromni podaci, povezivala Posavinu sa Požegom i Velikom, ali i kako je danas jedna od najsačuvanijih srednjovjekovnih utvrda tog doba“, piše TZ grada Požege i dodaje:

"Predlažemo vam da posjetite i prošećete Požeškom gorom i posjetite pet utvrda koje se nalaze u sklopu planinarske obilaznice. Staze su markirane s oznakama kontrolnih točaka, na dva lokaliteta su postavljene informative ploče, a na kraju ture, osim lijepih uspomena, dobivate i povelju koja dokazuje da je planinar prošao svih pet utvrda“, o čemu više doznajte ovdje.

Stara Kapela (Foto: TZ Brodsko-posavske županije)

A kad ste već u tom kraju, možete istražiti i druge ideje za izlet u okolici. Strmac je definitivno jedno od omiljenih mjesta za uživanciju u prirodi. Slavonci ondje provode vikende kampirajući i družeći se s obitelji i prijateljima, a naići možete i na Moto susrete koji se tamo redovito održavaju. Uz sportske terene tu se nalaze i planinarske staze, umjetno jezerce za kupanje te ljetna pozornica, na kojoj se održavaju koncerti. Franjevački samostan u Cerniku, Kulmerov dvorac, kao i Eko – etno selo Stara Kapela također su neka od mjesta koja vrijedi posjetiti.

