Galerija 2 2 2 2 Na dnu Čizme smjestio se Lecce, grad koji je bez sumnje pri vrhu popisa mjesta koja treba posjetiti u Italiji barem jednom u životu. Glavni grad Apulije, naziva se i Firenca juga, zbog spomenika, barokne arhitekture i veličanstvene katedrale. I putopisca Thomasa Ashea Leccee je toliko očarao da ga je prozvao najljepšim gradom u Italiji, a s bijelim kamenim zdanjima, amfiteatrom i tirkiznim morem koje oplakuje rubove grada nije bio daleko od istine. Lecce čuva uspomenu na burnu prošlost i brojne vladare koji su se izmjenjivali i ostavljali svoj trag.

Upravo to bogatstvo povijesti čini Lecce gradom punim kulturnih čuda koja možete istražiti, ali i uživati u talijanskom ritmu života, izvrsnoj gastronomiji i vinima. Iako Lecce tijekom zime ima kišnih i vjetrovitih dana, tijekom jeseni ondje je i dalje dovoljno toplo što ga čini idealnim odredištem i izvan glavne sezone. Jedno od mjesta koja vrijedi posjetiti u gradu je Museo Faggiano, muzej s vrijednim artefaktima koji je nastao zahvaljujući – pokvarenom zahodu i puknutoj cijevi.

No krenimo od početka. Talijan Luciano Faggiano želio je napraviti trattoriju u kući koju je najprije trebalo osposobiti, što nije bio jednostavan pothvat. Zajedno sa svoja tri sina, sedam je godina tragao za puknutom kanalizacijskom cijevi. U tom su procesu četiri mušketira otkrili predmete starije od dva tisućljeća. Najprije su iskopali lažni pod, ispod kojeg su pronašli srednjovjekovno kamenje, a zatim i grobnicu naroda Messapijana, drevnog grčkog plemena koje je ovdje živjelo stoljećima prije kršćanstva. Obitelj Faggiano pronašla je i mnoštvo drugih artefakata - ostatke franjevačke kapele, ugravirane simbole vitezova templara, stari isusovački prsten ukrašen kršćanskim simbolima te rimsko skladište žita. Susjedi su ubrzo posumnjali u neovlaštena iskapanja i prijavili ih vlastima.

Jedinstveni muzej

Faggiano je naposljetku dobio dozvolu da nastavi radove, pod uvjetom da ih stručni arheolog drži na oku. Iako je sve što je pronašao pripalo državi, troškove iskapanja morao je snositi sam. Uz više od 5.000 vrijednih predmeta koje je iskopao, Faggiano je naposljetku pronašao i pokvarenu cijev koja je bila kriva za sve. Danas su artefakti izloženi u Muzeju Faggiano, koji je otvoren za javnost od 2008. godine. To je jedini privatni muzej u Lecceu, a posjetitelji mogu istražiti njegov labirint podzemnih prostorija kroz zavojita stubišta i staklene podove koji otkrivaju slojeve povijesti.

Slučajno otkriće

Rimski amfiteatar u Lecceu također je jedna od nezaobilaznih lokacija. Drevna ruševina, bila je stoljećima skrivena - sve do 1901. godine, kada su je radnici slučajno otkrili kopajući temelje za banku. Podzemni amfiteatar sagrađen je za vladavine cara Hadrijana, u drugom stoljeću, kada je Lecce bio tek malo naselje koje je služilo kao trgovačka luka na Mediteranu. Iako je djelomično još uvijek pod zemljom, jasno se vidi njegova arena u obliku potkove, koja je nekoć mogla primiti barem 15.000 gledatelja. Na zidovima i danas možete vidjeti slike koje prikazuju prizore borbi gladijatora s bikovima, lavovima i medvjedima. Amfiteatar je okružen drugim klasičnim ruševinama, baroknim slavolukom i modernim zgradama i stvara nevjerojatan prizor vremena u jednom kadru.

