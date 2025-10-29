Galerija 3 3 3 3 Ako ste oduvijek mislili da trokutasti sendviči imaju bolji okus od pravokutnih - niste jedini. Istraživanja su pokazala da je to doista tako jer daju više nadjeva po zalogaju.

"Trokutasti sendvič ima dva kuta od 45°, što vam omogućuje da pri prva dva zalogaja zagrizete dublje prema sredini – tamo gdje ima više nadjeva. Nakon toga slijedi savršen, zalogaj bez kore, kad pojedete središnji dio. Četvrti zalogaj, naravno, većinom je kora – ali što je tu je“, potvrđuje znanstvenik Luis Villazon za BBC.

Kad je riječ o pripremi savršenog sendviča, sve počinje s dobrim kruhom, koji mora biti toliko ukusan da biste ga mogli jesti bez ičega. Ako želite, možete ga prethodno tostirati ili kratko popržiti na maslacu.

Sendvič (Foto: Shutterstock)

žTekstura kruha treba odgovarati nadjevu – mekani kruh ide uz hrskave sastojke, a tvrđi uz mekane poput salate od jaja. Fini namazi mogu biti ključ finog sendviča pa ih nemojte preskočiti ako ostatak sastojaka koji idu u sendvič nije sočan.

Dobro je znati i da masniji namazi, poput majoneze ili maslaca mogu djelovati kao zaštitni sloj koji sprečava da rajčice i drugo vodenasto povrće raskvasi kruh. Povrće treba biti oprano, svježe i začinjeno solju i paprom – mali detalji koji čine veliku razliku u okusu, a proteini poput šunke, piletine ili tofua trebali bi biti barem malo zagrijani kako bi imali intenzivniji okus i ljepšu teksturu.

