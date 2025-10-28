Galerija 3 3 3 3 U predgrađu Budimpešte pronaći ćete park pun kipova - jedinstven i pomalo nadrealni muzej na otvorenom. Memento park je mjesto na kojem možete susresti Lenjina, Marxa, kao i druge podsjetnike na nekadašnju diktaturu, koje su Mađari maknuli iz centra grada i sklonili ih od pogleda nakon pada komunizma. Groblje neželjenih kipova privlači tisuće posjetitelja, a većina turističkih vodiča navodi ga kao nezaobilaznu destinaciju. Glavni krivac za Memento park je mađarski arhitekt Ákos Eleőd, koji je 1991. pobijedio na natječaju za dizajn i krenuo u osmišljavanje prostora koji je opisao kao podsjetnik na diktaturu.

Svaka od 41 skulpture ima svoju priču, a da biste ih otkrili potrebno je proći kroz kaotični ulaz od crvenih cigli te kupiti ulaznice na mjestu gdje trešte proleterske pjesme. Pritom možete potrošiti i nešto novaca na suvenire, kao što su CD-ovi s upravo glazbom iz tog doba. Memento park je sjajno mjesto za ljubitelje vintage suvenira, nostalgičnih sitnica i autentičnih relikvija. Osim pjesama revolucionara, u ponudi su originalne sovjetske značke i medalje, razglednice, replike propagandnih postera, limene šalice i lažna sovjetska putovnica.

Memento park - 3 (Foto: Shutterstock)

Putovanje kroz vrijeme

Zatim krenite u razgledavanje trabanta, koji se nekoć koturao mađarskim cestama, a danas služi kao umjetnička instalacija. Legendarni istočnonjemački automobil bio je jedinstven proizvod Istočne Njemačke (Njemačke Demokratske Republike – DDR). Teško je povjerovati, ali taj mali automobil je nekoć bio san mnogih obitelji iz socijalističkog bloka.

Produljite i do telefonske govornice u kojoj se mogu čuti glasovi Josifa Staljina, Mao Zedonga, Che Guevare i mađarskih komunističkih vođa, a unutra stoji: “Ovaj se telefon ne može koristiti za nacionalne ni međunarodne pozive – omogućuje vam samo putovanje kroz vrijeme.“

Memento park - 7 (Foto: Shutterstock)

Na velikom platnu

A ponešto o tom putovanju možete doznati i na filmu. U doba komunizma, Ministarstvo unutarnjih poslova imalo je filmski studio u kojem je između 1958. i 1988. snimljeno nekoliko stotina kratkih i dugometražnih filmova. Oni su služili za obuku tajnih agenata i policajaca kojima je zadaća bila očuvanje reda i zakona režima. Redatelj Gábor Zsigmond Papp je prije otprilike dvadeset godina napravio montažu tih filmova pa tko želi, može saznati više o prljavim, diktatorskim metodama. Film, sastavljen od najzanimljivijih isječaka iz arhivskih materijala, jedinstven je prikaz rada i mentaliteta nemilosrdne organizacije režima mađarskog komunista Jánosa Kádára zahvaljujući kojima možete doznati nešto više o tome gdje su se sve skrivali prislušni uređaji, a kako se regrutiralo nove snage. Film se prikazuje u kinu u baraci Memento Parka, na mađarskom jeziku s engleskim titlovima.

Izuven iz čizmi

U Memento parku vidjet ćete repliku podnožja na kojem je stajao osam metara visok brončani kip Staljina na trgu u središtu Budimpešte, gdje su se održavale parade i svečanosti. Komunistički vođe stajali su na tribini pod Staljinovim nogama, mašući masama koje nisu imale izbora nego im pljeskati. Masa koja se pobunila protiv komunističkog režima 23. listopada 1956. godine prerezala je kip u visini koljena i srušila ga. Na postolju su, međutim, ostale samo čizme – ironičan podsjetnik na diktaturu.

U Parku je izloženo 41 umjetničko djelo iz komunističkog razdoblja između 1945. i 1989. godine. Osim divovskih kipova Lenjina, Marxa, Engelsa, Dimitrova i kapetana Ostapenka, ovdje stoje i alegorijski spomenici poput “Mađarsko-sovjetskog prijateljstva” i “Oslobođenja”. No Memento park nije zamišljen kao izložba samih kipova, osoba ili događaja koje oni prikazuju. Njegova je misija prizvati – i prozvati povijesno razdoblje koje je proizvelo ta djela.

