Hrskavi izvana, mekani iznutra i puni svježih, aromatičnih okusa — ovi popečci od tikvica i batata prava su poslastica. Savršeno balansiraju slatkoću batata i blagu svježinu tikvica, dok začinsko bilje i luk dodaju dubinu svakom zalogaju.
Posluženi uz osvježavajući umak od jogurta začinjenog limunom i začinskim biljem, ovi popečci ne moraju biti samo prilog ili međuobrok, nego lako postaju i ukusno i lagano glavno jelo. Pripremit ćete ih za samo pola sata, a uspjet će baš uvijek i svakome – jedino nemojte zaboraviti ocijediti tikvice… ali to ionako znate.
Popečci od tikvica i batata s finim umakom od jogurta - sastojci:
- 1-2 srednje tikvice, naribane
- 1 batat, nariban (oguljen ili neoguljen)
- 1/2 sitno sjeckanog žutog luka
- 1 i 1/2 čajne žličice soli, podijeljeno
- 2 velika jaja
- 2 žlice nasjeckanog svježeg peršina
- 2 žlice nasjeckane svježe metvice
- 1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 40 g kukuruznog brašna
- 1 žlica kukuruznog škroba
- 80 ml maslinovog ulja
Za umak od jogurta
- 120 g grčkog jogurta
- 1 žlica nasjeckanog svježeg peršina
- 1 žlica nasjeckane svježe metvice
- 1 žlica svježeg soka od limuna
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 čajna žličica meda
- 1/4 čajne žličice češnjaka u prahu
- sol, po ukusu
- svježe mljeveni crni papar, po ukusu
Popečci od tikvica i batata s finim umakom od jogurta - priprema:
- Napravite umak od jogurta tako da pjenjačom pomiješate sve sastojke za umak osim soli i papra. Kušajte, a zatim dodajte sol i papar po ukusu. Poklopite i stavite u hladnjak do posluživanja.
- Naribajte tikvice, posolite ih s pola čajne žličice soli i ostavite da puste vodu. Naribajte batat i nasjeckajte luk. Posolite s pola čajne žličice soli.
- Iscijedite višak vode iz tikvica i prosušite ih papirnatim ručnikom.
- U velikoj zdjeli umutite jaja, češnjak, peršin, metvicu, preostalih 1/2 čajne žličice soli i papar. Umiješajte povrće, a zatim kukuruzno brašno i kukuruzni škrob i dobro promiješajte.
- Zagrijte ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Grabite dvije po dvije žlice smjese od tikvica. Stavite smjesu na vruću tavu i poravnajte je žlicom. Nemojte pretrpavati tavu, pecite popečke u serijama, oko 3 minute sa svake strane. Prebacite pečene popečke na tanjur obložen papirnatim ručnikom.
- Poslužite toplo s umakom od jogurta.
