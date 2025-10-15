Hrskavi izvana, mekani iznutra i puni svježih, aromatičnih okusa — ovi popečci od tikvica i batata prava su poslastica. Savršeno balansiraju slatkoću batata i blagu svježinu tikvica, dok začinsko bilje i luk dodaju dubinu svakom zalogaju.

Posluženi uz osvježavajući umak od jogurta začinjenog limunom i začinskim biljem, ovi popečci ne moraju biti samo prilog ili međuobrok, nego lako postaju i ukusno i lagano glavno jelo. Pripremit ćete ih za samo pola sata, a uspjet će baš uvijek i svakome – jedino nemojte zaboraviti ocijediti tikvice… ali to ionako znate.

Popečci od tikvica i batata s finim umakom od jogurta - sastojci: 1-2 srednje tikvice, naribane

1 batat, nariban (oguljen ili neoguljen)

1/2 sitno sjeckanog žutog luka

1 i 1/2 čajne žličice soli, podijeljeno

2 velika jaja

2 žlice nasjeckanog svježeg peršina

2 žlice nasjeckane svježe metvice

1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

40 g kukuruznog brašna

1 žlica kukuruznog škroba

80 ml maslinovog ulja Za umak od jogurta 120 g grčkog jogurta

1 žlica nasjeckanog svježeg peršina

1 žlica nasjeckane svježe metvice

1 žlica svježeg soka od limuna

1 žlica maslinovog ulja

1 čajna žličica meda

1/4 čajne žličice češnjaka u prahu

sol, po ukusu

svježe mljeveni crni papar, po ukusu Popečci od tikvica i batata s finim umakom od jogurta - priprema: Napravite umak od jogurta tako da pjenjačom pomiješate sve sastojke za umak osim soli i papra. Kušajte, a zatim dodajte sol i papar po ukusu. Poklopite i stavite u hladnjak do posluživanja. Naribajte tikvice, posolite ih s pola čajne žličice soli i ostavite da puste vodu. Naribajte batat i nasjeckajte luk. Posolite s pola čajne žličice soli. Iscijedite višak vode iz tikvica i prosušite ih papirnatim ručnikom. U velikoj zdjeli umutite jaja, češnjak, peršin, metvicu, preostalih 1/2 čajne žličice soli i papar. Umiješajte povrće, a zatim kukuruzno brašno i kukuruzni škrob i dobro promiješajte. Zagrijte ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Grabite dvije po dvije žlice smjese od tikvica. Stavite smjesu na vruću tavu i poravnajte je žlicom. Nemojte pretrpavati tavu, pecite popečke u serijama, oko 3 minute sa svake strane. Prebacite pečene popečke na tanjur obložen papirnatim ručnikom. Poslužite toplo s umakom od jogurta.

Jeli smo u prvoj vegetarijanskoj pizzeriji u Zagrebu i jako se iznenadili +12