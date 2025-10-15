Svinjski file ili pisanica poznat i pod imenom lungić je najfiniji, najmekši i najkvalitetniji dio svinjskog mesa. Da biste ga kvalitetno ispekli ne treba vam mnogo sastojaka – ni vremena.



Danas vam predlažemo pečeni lungić s medom i Dijon senfom koje je najbolje termički obraditi u pećnici uz nešto krumpira.



Riječ je vrlo ukusnom i zasitnom jelu koje se nameće kao odlična ideja za nedjeljni ručak.

Zapečeni lungić s krumpirom - sastojci: 1 komad svinjskog lungića oko 500 grama

500 g oguljenog krumpira

60 ml umaka od soje

30 ml svježe iscijeđenog soka naranče

3 žlice meda

3-4 češnja češnjaka

2 žlice Dijon senfa

1 žlica nasjeckanog ružmarina

biljno ulje po želji Zapečeni lungić s krumpirom - priprema: Pripremite marinadu za meso: u zdjeli pomiješajte umak od soje, svježe iscijeđeni sok naranče, med, nasjeckani češnjak, Dijon senf, nasjeckani ružmarin i nešto ulja. U dobivenu marinadu uronite komad lungića i oguljeni i narezane krumpire na kocke. Sve dobro promiješajte. Svinjski lungić stavite na lim za pečenje, a oko njega rasporedite krumpire. Ostatak marinade prelijte preko mesa i krumpira. Stavite peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 40 do 45 minuta, odnosno dok meso ne bude pečeno, a krumpir mekan. Provjerite kuhinjskim termometrom je li meso pečeno prije nego što ga izvadite iz pećnice – temperatura u unutrašnjosti mesa trebala bi dosezati 65 Celzijevih stupnjeva. Pustite da meso odstoji oko 10 minuta prije nego što ga narežete i poslužite s pečenim krumpirom te sezonskom salatom po želji. Dobar tek!

Savršeni svinjski kotleti: Jedini recept za marinadu koji će vam ikad trebati +5