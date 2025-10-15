Galerija 0 0 0 0 Kugelmugel ili u prijevodu s njemačkog sferno brdo izgradili su umjetnik Edwin Lipburger i njegov sin Nikolaus 1971. godine u malom austrijskom gradiću Katzelsdorfu. Izgradili su zapravo sfernu zgradu promjera osam metara od drvenih blokova i limova koja im je služila kao slikarski atelje.



Nakon nekoliko godina lokalne su ih vlasti obavijestile da sferna zgrada nema odgovarajuću građevinsku dozvolu i da ju trebaju srušiti.

Zgrada ima promjer osam metara (Foto: Shutterstock)

U pokušaju da zaštiti svoj slikarski atelje od uništenja Edwin Lipburger je 1976. godine proglasio Kugelmugel neovisnom mikronacijom, a sebe predsjednikom ove male republike. Ručno je oslikao ulične znakove oko kugle, a čak je počeo izdavati i vlastite poštanske marke zbog čega je imao problema sa zakonom.



Austrijska država nikad nije priznala neovisnost Kugelmugela. Ipak, Lipburgerov bunt privukao je dosta interesa. U znak solidarnosti šestotinjak osoba registrirali su se i postali njezini nerezidentni građani.

I dalje stoji u Prateru (Foto: Shutterstock)

Početkom 80-ih godina prošlog stoljeća političar Helmuth Zilk predložio je da se Kugelmugel preseli u bečki zabavni park Prater. Lipburgerima je obećano da će kućicu preseliti, spojiti na struju, vodu i kanalizaciju te im omogućiti normalno djelovanje, s čim su se oni složili.



Kućica je uistinu preseljena u ljeto 1982. godine, ali nisu ispunjena ostala obećanja što je dovelo do dugotrajnog pravnog spora s gradom Bečem. Nakon smrti Edwina Lipburgera 2015. godine, predsjedništvo Republikom Kuglemugel preuzeo je njegov sin, a danas tu "funkciju" obnaša Linda Treiber.



Kugelmugel i danas stoji na istom mjestu i pretvorio se u turistički kuriozitet koje posjetitelji Pratera rado fotografiraju iza željezne ograde

