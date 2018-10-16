Cheesecake od kestena delicija je kojoj je teško odoljeti, a slavna kuharica Nigella Lawson ima provjereni recept koji ne prestaje oduševljavati gurmane diljem svijeta. Cheesecake se peče u vodenoj kupelji kako bi se toplina ravnomjerno rasporedila.
Tako se neće pojaviti grudice u kremi, a jaja će se ravnomjerno ispeći. Osim toga, cheesecake koji se peče u vodenoj kupelji češće zadržava ravnomjeran oblik. Za vodenu kupelj potrebno je obložiti folijom kalup za pečenje i staviti ga u lim. Bojite li se da voda ne uđe u kalup, alternativa je napuniti lim za pečenje vodom i staviti ga na dno pećnice.
U tom slučaju kalup stavite u sredinu pećnice. Pripazite pri otvaranju pećnice da vas ne zapuhne vruća para. Pire od kestena možete koristiti kupovni, ali domaći je uvijek finija opcija. Kekse ćete najlakše usitniti tako da ih stavite u plastičnu vrećicu, zatvorite je i usitnite valjkom za tijesto, a možete ih i izblendati.
Sastojci za bazu za cheesecake od kestena:
- 250 g keksa Digestive
- 50 g omekšanog maslaca
- 1 žlica pirea od kestena
Sastojci za kremu za cheesecake od kestena:
- 500 g krem sira
- 125 g šećera
- 3 velika jaja
- 3 žumanjka
- 175 ml kiselog vrhnja
- 1 žličica soka od limuna ili limete
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- 2 žlice ruma
- 350 g zaslađenog pirea od kestena
Sirup:
- 80 ml vode
- 60 ml ruma
- 1 žlica pirea od kestena
- 15 g maslaca
Priprema cheesecakea od kestena:
- Zagrijte pećnicu na 180 °C. Zagrijte vodu za parnu kupelj.
- Usitnite kekse, izmrvite pire i pomiješajte s omekšanim maslacem dok ne dobijete mrvičastu smjesu pa je usitnite u kalup od 23 cm s odvojivim rubovima te prebacite u hladnjak dok ne napravite kremu.
- Izmiješajte kremasti sir pa dodajte šećer. Postupno dodajte jaja te ih žustro miješajte u smjesu dok se svi sastojci ne povežu. Dodajte vrhnje, sok limuna, ekstrakt vanilije i rum pa ponovno izmiješajte. Dodajte pire od kestena pa izmiješajte. Smjesa ne mora biti posve glatka.
- Raširite nekoliko velikih komada folije pa na sredinu stavite kalup. Priljubite foliju uz rub kalupa i na vrhu dodatno stisnite uz rub. Prema potrebi možete zavezati obruč kuhinjskim koncem.
- U kalup ulijte smjesu od kestena te ga stavite u lim za pečenje. Ulijte zagrijanu vodu do polovice kalupa u kojem je kolač.
- Pecite 60 minuta. Torta je gotova kad joj je sredina još uvijek lagano drhtava. Pećnicu oprezno otvarajte jer će biti puna pare, a kalup izvadite iz lima pa prebacite na podložak.
- Ostavite kolač u hladnjaku preko noći pa ga sutradan izvadite iz kalupa. Ostavite ga na sobnoj temperaturi prije posluživanja.
- Prije posluživanja kolač ukrasite karamelom, čokoladom ili sirupom. Sirup skuhajte netom prije – pomiješajte sve sastojke i zagrijte ih. Kad prokuha i malo se zgusne te ohladi na sobnu temperaturu, prelijte kolač sirupom.