Cheesecake od kestena delicija je kojoj je teško odoljeti, a slavna kuharica Nigella Lawson ima provjereni recept koji ne prestaje oduševljavati gurmane diljem svijeta. Cheesecake se peče u vodenoj kupelji kako bi se toplina ravnomjerno rasporedila.

Tako se neće pojaviti grudice u kremi, a jaja će se ravnomjerno ispeći. Osim toga, cheesecake koji se peče u vodenoj kupelji češće zadržava ravnomjeran oblik. Za vodenu kupelj potrebno je obložiti folijom kalup za pečenje i staviti ga u lim. Bojite li se da voda ne uđe u kalup, alternativa je napuniti lim za pečenje vodom i staviti ga na dno pećnice.

U tom slučaju kalup stavite u sredinu pećnice. Pripazite pri otvaranju pećnice da vas ne zapuhne vruća para. Pire od kestena možete koristiti kupovni, ali domaći je uvijek finija opcija. Kekse ćete najlakše usitniti tako da ih stavite u plastičnu vrećicu, zatvorite je i usitnite valjkom za tijesto, a možete ih i izblendati.

Sastojci za bazu za cheesecake od kestena:



250 g keksa Digestive

50 g omekšanog maslaca

1 žlica pirea od kestena

Sastojci za kremu za cheesecake od kestena:

500 g krem sira

125 g šećera

3 velika jaja

3 žumanjka

175 ml kiselog vrhnja

1 žličica soka od limuna ili limete

1 žličica ekstrakta vanilije

2 žlice ruma

350 g zaslađenog pirea od kestena

Sirup:



80 ml vode

60 ml ruma

1 žlica pirea od kestena

15 g maslaca

Priprema cheesecakea od kestena: