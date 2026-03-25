Galerija 2 2 2 2 Dvorac Himeji jedan je od najpoznatijih i najbolje očuvanih japanskih dvoraca, smješten na brežuljku u istoimenom gradu u prefekturi Hyōgo. Često ga nazivaju Dvorcem bijele čaplje zbog njegovih bijelih zidova i oblika koji podsjeća na pticu u letu. Smatra se jednim od najboljih primjera tradicionalne japanske arhitekture, a čini ga 83 građevine povezane u skladnu cjelinu. Povijest dvorca seže u 14. stoljeće, kada je na tom mjestu podignuta prva utvrda. Tijekom stoljeća dvorac je više puta nadograđivan, a današnji izgled dobio je početkom 17. stoljeća, nakon bitke kod Sekigahare, kada je temeljito proširen i pretvoren u veliki kompleks. Zanimljivo je da je, unatoč ratovima, bombardiranju u Drugom svjetskom ratu i velikom potresu 1995. godine, dvorac ostao gotovo potpuno netaknut.

Središnji dio kompleksa čini glavni toranj (tenshu), koji je služio kao skladište u miru i obrambena točka u ratu, dok su se rezidencije i upravne zgrade nalazile u nižim objektima oko njega. Cijeli dvorac projektiran je s naglaskom na obranu: labirint staza vodi napadače u krug, uski prolazi usporavaju kretanje, a otvori u zidovima omogućuju obranu bez izlaganja. Postojali su i posebni otvori kroz koje su se mogli bacati kamenje ili izlijevati vrele tekućine na neprijatelje.

Himeji - 2 (Foto: Shutterstock)

Dvorac Himeji danas je najveći i najposjećeniji dvorac u Japanu te je 1993. godine uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Pet njegovih građevina proglašeno je nacionalnim blagom, a cijeli kompleks posebnim povijesnim lokalitetom. Uz dvorce Matsumoto i Kumamoto, ubraja se među tri najvažnija japanska dvorca.

Osim povijesne i arhitektonske vrijednosti, Himeji je poznat i po brojnim legendama. Jedna od najpoznatijih govori o Okiku, služavki koja je nepravedno optužena i ubijena, a čiji duh navodno i danas proganja bunar unutar dvorca. Takve priče dodatno doprinose posebnoj atmosferi ovog mjesta, koje godišnje posjeti oko 1,53 milijuna ljudi, odnosno prosječno oko 4.200 dnevno, pri čemu strani turisti čine više od trećine posjetitelja. U vrijeme najvećih gužvi, poput sezone cvjetanja trešanja, broj posjetitelja može doseći čak i do 15 tisuća na dan.

