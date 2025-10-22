Galerija 4 4 4 4 U srcu visokih planinskih visoravni Ladakha, na nadmorskoj visini od gotovo 4 i pol tisuće metara, smjestilo se selo Hanle – izolirano, tiho i - spektakularno. Iako na prvi pogled izgleda kao i svako drugo himalajsko naselje, Hanle je daleko više od toga. Od 2022. godine nosi titulu prvog indijskog rezervata tamnog neba (Hanle Dark Sky Reserve – HDSR), zbog čega je postao središte astroturizma.

Hanle je jedno od rijetkih mjesta na Zemlji bez svjetlosnog zagađenja koje je danas postalo gotovo uobičajeno. Prema Bortleovoj ljestvici koja mjeri razinu svjetlosnog onečišćenja, Hanle se svrstava u najtamniju kategoriju – "klasu 1". S prosječno čak 270 vedrih noći godišnje, ovo je mjesto idealno za noćna promatranja svemira.

U suradnji s lokalnom zajednicom, Indijski institut za astrofiziku (IIA) pokrenuo je inicijativu za očuvanje prirodne tame kroz HDSR, koji uključuje šest sela, samostan i brojne znanstvene objekte. Cijeli je koncept inspiriran međunarodnim modelima s Havaja i Kanarskih otoka, ali prilagođen je lokalnom kontekstu i okolišu.

Jedna od najznačajnijih znanstvenih institucija u Hanleu je Indijski astronomski opservatorij (IAO), smješten na visini od 4274 metra. Riječ je o jednom od najviših optičkih opservatorija na svijetu, a njime se upravlja daljinski iz Bangalorea. Od svog osnutka 2000. godine, opservatorij igra ključnu ulogu u astronomskim istraživanjima, a danas predstavlja simbol spoja znanosti i prirode u jednom od najudaljenijih dijelova Indije. Na kampusu IIA-e nalazi se i Himalajski teleskop Chandra, dok je u blizini instaliran MACE (Major Atmospheric Cherenkov Experiment) – drugi najveći gama teleskop na svijetu.

Rezervat tamnog neba nije samo znanstveni projekt. Njegova održivost uvelike ovisi o angažmanu i suradnji lokalaca, većinom tibetanskog podrijetla, koji su aktivno uključeni u promicanje astroturizma. Zainteresirani su prošli obuku za astrovodiče, organiziraju promatranja zvijezda s krovova i iz dvorišta te pomažu posjetiteljima da razumiju osnovne koncepte astronomije.

U selu gotovo da nema ulične rasvjete, a svjetla se redovito gase već u sumrak. Kako bi se dodatno smanjilo svjetlosno zagađenje, lokalni smještaji koriste zavjese za zamračivanje i tople LED žarulje, dok se automobili upućuju na označene rute.

Poseban astronomski događaj u Hanleu je godišnja Zvjezdana zabava, koja se održava svakog rujna, na kraju kratke turističke sezone. Festival okuplja astronome amatere, astrofotografe i znatiželjnike. Tijekom nekoliko dana, posjetitelji promatraju planete, galaksije i maglice, snimaju noćno nebo, slušaju predavanja i razmjenjuju znanja s lokalnim vodičima i znanstvenicima.

Dolazak do Hanlea nije nimalo jednostavan, ali je dio njegove autentičnosti. Najbliži grad je Leh, glavni grad Ladakha, do kojeg se stiže zrakoplovom iz Delhija. Od Leha je potrebno putovati još 8 do 10 sati putem prema jugoistočnom Ladakhu, pri čemu je aklimatizacija zbog visine obavezna.

Smještaj je skroman, većinom u obiteljskim domaćinstvima, ali sve češće opremljen osnovnim pogodnostima za turiste. Među popularnijim opcijama su Hanle Lodge i Polar Star Homestay. Hrana je tradicionalna ladakhska – jednostavna, ali hranjiva, uz povremene indijske varijacije.

Iako Hanle polako postaje turistički "viralna" destinacija, porast broja posjetitelja nosi i izazove. Infrastruktura je ograničena, kapacitet smještaja mali, a resursi krhki. Lokalni vodiči i znanstvenici ističu važnost održivog pristupa, kako bi se očuvala prirodna tama koja Hanle čini jedinstvenim.



