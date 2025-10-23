Galerija 5 5 5 5 Tražite li destinaciju koja još uvijek čuva svoju autentičnost i nije preplavljena masovnim turizmom, Sjeverni Cipar je pravo otkriće. Ovaj mediteranski otok, poznat u legendama kao rodno mjesto božice ljubavi Afrodite, nudi spoj fascinantne povijesti, očaravajuće prirode i gostoljubivosti domaćina. Za razliku od mnogih popularnih turističkih otoka, ovdje vas dočekuju tirkizno more, netaknute plaže i arhitektonski biseri antičkog doba, bez gužve i užurbanosti.

Zaputite li se na portal Crno jaje, pronaći ćete ponudu koja vam donosi 7 noćenja s polupansionom u hotelima 3*, s uključenim povratnim letom iz Zagreba po cijeni od 624 eura. Više detalja istražite ovdje.

Putovanje kroz povijest i legende

Prvi susret sa Sjevernim Ciprom počinje u Famagusti, gradu gdje se povijest prepliće s mistikom. Ondje ćete prošetati kroz venecijanske zidine i vidjeti Varoshu, danas poznatu kao "grad duhova". Nikozija će vas pak iznenaditi kao posljednja podijeljena prijestolnica Europe, mjesto gdje se jasno osjeća sudar dviju kultura. Poseban doživljaj je i posjet arheološkom nalazištu Salamis, jednom od najvažnijih antičkih gradova, te samostanu sv. Barnabe, čuvaru dragocjenih ikona i relikvija. Na putu ćete otkriti i čuvenu tvrđavu sv. Hilariona, dvorac koji je poslužio kao inspiracija Waltu Disneyu za bajkoviti dvorac Snjeguljice.

Čari Kirenije i mogućnost izleta

Kirenija, biser sjevernog Cipra, oduševit će vas slikovitom lukom i srednjovjekovnim dvorcem. U blizini se nalazi i Bellapais, jedno od najljepših gotičkih zdanja istočnog Mediterana. Slobodni dani omogućuju vam i fakultativne izlete, poput odlaska na južni Cipar gdje možete posjetiti Larnaku i slikovito selo Lefkara, svjetski poznato po čipki koju je navodno kupio i sam Leonardo da Vinci. Još jedno skriveno blago je poluotok Karpaz, zaštićeni prirodni rezervat u kojem slobodno šeću divlji magarci, a duge zlatne plaže pružaju potpuni mir. Ondje se nalazi i samostan sv. Andrije, važno mjesto hodočašća.

Cipar - 4 (Foto: Crno jaje)

Putovanje za pamćenje

Aranžman uključuje povratni let iz Zagreba s uključenim pristojbama i prtljagom, transfere, sedam noćenja u hotelima 3* na bazi polupansiona i vođene izlete prema programu. Cijena po osobi iznosi 624 eura, a uz to ćete dobiti i pratnju stručnog vodiča koji će vam pomoći da otkrijete sve priče i legende skrivene iza kamenih zidina i sunčanih obala.

Sjeverni Cipar je destinacija koja spaja duh Mediterana, bogatu povijest i mir netaknutih krajolika. Ako želite doživjeti nešto novo i drugačije, ovo putovanje nudi upravo to, iskustvo koje će ostati s vama još dugo nakon povratka.

